Buďte inšpiráciou pre ostatných

Bratislava 22. októbra (OTS) - Ste kreatívni a inšpirujete svoje okolie? Svoj talent môžete teraz využiť v medzinárodnej fotografickej súťaži „Lifespiration starts here“, ktorú vyhlasuje módny e-shop Answear.com. Okrem uznania okolia môžete súťažiť o finančnú odmenu vo výške 1111 eur v hotovosti či nákupné poukážky, ktoré využijete pri svojom ďalšom nákupe. Súťaž prebiehana všetkých 9 trhoch.Na zaradenie do súťaže stačí urobiť fotografiu či video, v ktorom zachytíte to, čo vás inšpiruje a motivuje k činom - v práci, doma, vo voľnom čase. Jednoducho všade. Príspevky zverejnite na svojom profile na Instagrame s použitím hashtagov #lifespirationstartshere, #answear_sk a v príspevku označíte profil @answear_sk.O výber najinšpiratívnejšej fotografie či videa sa postará medzinárodná odborná porota zložená z výnimočných žien plných vášne, ktoré sa plnohodnotne realizujú v rôznych smeroch. Patrí medzi ne Polina Nenia - novinárka, hviezda ukrajinskej televízie a zakladateľka nadácie WomenUA, ktorá denne bojuje za práva žien, Simona Dyankova - zlatá medailistka a kapitánka bulharského národného gymnastického tímu, Agata Stankiewicz - food vloggerka, víťazka kulinárskej šou a autorka kníh plných sladkých receptov. Za tím Answear.com porotu doplní Urszula Sulej Cholewa - umelecká riaditeľka módneho e-shopu a energická osobnosť, ktorá sa riadi heslom: „Hovor nahlas, buď odvážna, vytvor si vlastnú realitu!“Nápady môžu účastníci hľadať aj na profiloch ambasádoriek, ktoré značka zapojila do súťaže. Nie sú to len influencerky, ale aj cestovateľky a aktivistky, ktoré si vybrali vlastnú, často nezjavnú cestu za svojimi vášňami. Inšpirovať sa môžete na profile Simony Kozerawski - osobnej trénerky a vášnivej športovkyne, Patrície „Patris“ Jarabicovej - cestovateľky, dobrovoľníčky a zakladateľky projektu Better Mondays či Ivany Konečnej Stanclovej - blogerky, vizážistky a módnej stylistky. Počas mesiaca november trojicu obohatí aj výnimočný pár Alexandra Godályová a Denis Kučera, ktorí rúcajú stereotypy o láske a svetu dokazujú, že fyzický hendikep nie je žiadnou prekážkou v žití plnohodnotného života.