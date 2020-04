Burger King spúšťa donáškovú službu

Bolt Food App Foto: Burger King

Bratislava 1. apríla (OTS) - Americká klasika mieri do slovenských domácností. Od 31. marca si môžu zákazníci objednať Burger King cez donáškovú službu až ku dverám. Doručovať bude z dvoch bratislavských prevádzok prostredníctvom dvoch doručovacích služieb.Burger King rozširuje portfólio svojich služieb a po necelom roku a pol od vstupu na slovenský trh spúšťa donáškovú službu. Reaguje tak nielen na zvýšený dopyt zákazníkov po tejto službe, ale aj nadväzuje na pozitívne skúsenosti s jej zavedením v susednom Česku. Doručenie zabezpečia doručovacie služby Bolt a Wolt. „uviedol, regionálny manažér Burger King Slovensko.Zákazníci si budú môcť objednať svoje obľúbené menu sedem dní v týždni. Pravdou je, že zabezpečenie kvalitnej donáškovej služby si vyžaduje dobrú logistiku a spoľahlivý servis. Burger King preto vsadil aj na spoluprácu s novou aplikáciou Bolt Food. Vybrané menu si môžu zákazníci objednať v dosahu do 8 km z uvedených reštaurácií cez aplikáciu, a to každý deň v čase 10:00-20:00 hod. Zákazník tiež môže sledovať svojho kuriéra počas celej doby doručovania.Rozvoz jedla zákazníkom až domov nie je jedinou novinkou spoločnosti Burger King. V spolupráci s Bolt Food štartuje aj spoločnú aktivitu na pomoc ľuďom v prvej línii. „,“ uviedoldodáva, regionálny manažér Boltu pre strednú Európu.