Bystrík je bohatý duchom
Stretnúť na Slovensku muža s menom Bystrík sa stáva raritou. V roku 2000 vzniklo občianske združenie Klub Bystríkov, aby meno Bystrík na Slovensku neupadlo do zabudnutia.
Bratislava 11. septembra (TASR) - Bystrík je nové slovenské meno odvodené zo slova "bystrý". Je jedným z prvých kresťanských mien na Slovensku. Významným nositeľom tohto mena bol nitriansky biskup a mučeník sv. Bystrík, ktorý žil v 11. storočí.
Stretnúť na Slovensku muža s menom Bystrík sa stáva raritou. V roku 2000 vzniklo občianske združenie Klub Bystríkov, aby meno Bystrík na Slovensku neupadlo do zabudnutia. Išlo o prvý klub tohto druhu, ktorý združuje menovcov a organizoval ich stretnutia.
Bystríkovia, ktorí majú meniny 11. septembra, sú duchovne bohatí a napredujúci muži. Sú výnimočne nadaní na prácu sprostredkovateľa, uplatnia sa preto napríklad ako obchodní zástupcovia. Bystríkovia majú schopnosť zasvätiť sa veľkým veciam.
Úspech je pre nich takmer nevyhnutný na zabezpečenie rovnováhy, lebo sú trocha nesmelí. Vyvíjajú neustále aktivity. Niektorí z nich inklinujú k umeniu alebo prírodným vedám.
Bystríkovia sa radi a často venujú svojim blízkym. Šíria okolo seba pohodu a dobrú náladu.
Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Ich rastlinný totem jaseň dobre vystihuje ich pružnosť a odolnosť. Pánom s týmto menom pristane oranžová. Ich zvieracím totemom je norka.
