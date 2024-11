Bystrík predstavuje vianočnú pieseň Pošli to ďalej

Bratislava 18. novembra (TASR) - Spevák a skladateľ Bystrík upravil do vianočnej podoby pôvodnú pieseň Pošli to ďalej zo zatiaľ posledného albumu Chceš to nahlas. K novinke nakrútil aj veselý klip. Vianočný klip, v ktorom si zahrala celá kapela, sa podarilo nakrútiť na jeden záber. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



"Pesnička sa nám veľmi páčila a hodila sa nám na blížiace sa sviatky. Rozhodli sme sa prepísať text a aj hudobne to upraviť do vianočnej nálady," priblížil Bystrík, ktorý zvíťazil v roku 2005 v autorskej súťaži Coca-Cola Popstar a odvtedy má na konte sedem autorských albumov. Ten ostatný Chceš to nahlas obsahuje 14 piesní, jednou z nich je skladba Pošli to ďalej. Hudbu k nej zložil Bystrík, text napísal spolu s Róbertom Sedlákom.



"Pošli to ďalej (vianočná) prináša posolstvo, na ktoré v dnešnom svete často zabúdame. Pieseň je oslavou toho, čo je v živote naozaj dôležité - zdravia, rodiny a lásky. Pridajte sa k nám a pošlite to ďalej - šírte radosť, lásku a pozitívnu energiu, ktorú táto pieseň prináša," vyzýva Bystrík.



Klip k vianočnej novinke vyrobilo R2 studio a režijne si ho zobral na starosť Roman Maturkanič. Za kameru sa postavil Róbert Chovanec. Vianočnú atmosféru vytvoril Bystrík a celá jeho kapela - Ondrej Kadlečík, Marián Radošovský, Erik Bínovský a Timotej Rajnoha. Asistovali im Dominika Obalová, Martina Hubaľová, Natália Kafunová, Slávka Košecká a Barbora Kružliaková.



Videoklip podľa Bystríka nakrútili na jeden záber. "Samozrejme, po príprave a viacerých skúškach. Najprv sme celú scénu vyzdobili, tak ako sme to chceli mať na záver. Potom sme to rozobrali a každý účinkujúci počas nakrúcania nosil ozdoby na dohodnuté miesto," opisuje spevák. Okrem vianočnej piesne si pre fanúšikov pripravil aj Vianočnú veselku v podobe dvoch koncertov vo Veľkej synagóge v Trnave, ktoré odohrá 20. a 21. decembra.