Bystrík venoval novinku Nad horou svojim rodičom

Bratislava 22. mája (TASR) - Spevák a skladateľ Bystrík predstavuje novú pieseň Nad horou. Autorom hudby aj textu je spevák samotný, o aranžmány sa postarali Bystrík s kapelou. Vznikol k nej aj videoklip, pieseň napísal a venoval rodičom. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



„Skladbu som mal v hlave už dlhé roky, stále som túžil opísať príbeh mojich rodičov, len som dlho nenachádzal tie správne slová. Až jedného dňa mi napadla myšlienka, opísať ho trošku rozprávkovo – ľudovo očami chlapca. V tej piesni je silný a krásny príbeh lásky šuhaja a dievčiny, ktorí pretancujú celú noc na lúke a pred úsvitom sa musia rozlúčiť. A šuhaj sa lúči so slovami – vždy, keď zavrieš oči, s láskou na mňa spomínaj," hovorí Bystrík.



Na skladbe, ktorá pochádza z albumu Hej dievča, spolupracovala kapela v zložení Gabriel Vohlárik (bicie), Peter Kadera (basgitara), Adam Cisár (gitara), Tomáš Garček (klavír), Ondrej Kadlečík (trúbka) a hosť na violu Július Greguš. K atmosfére a textu doladil Bystrík aj animovaný klip.



„Na animáciu videoklipu sme si vybrali talentovanú ilustrátorku a grafičku Nikoletu Gajarovú. Hľadali sme nejakého tvorcu, ktorý by dal silnému príbehu v piesni aj priliehavý emotívny rozmer. A Nikoleta to krásne zobrazila práve animáciami. Jej žensky nežný prístup si perfektne porozumel s textom skladby. Je tam krása, smútok aj nádej. Všetko to, čo robí vzťah silným,“ prezradil Bystrík.



Víťaz súťaže Coca-Cola Popstar 2005 sa už nevie dočkať, kedy si zahrá naživo pred publikom. „Máme už zopár termínov na koncerty, ale stále čakáme, ako sa vyvinie situácia. Každopádne sa veľmi tešíme na koncertovanie, lebo nám to chýba. Atmosféra a hlavne ľudia. Chystáme s kapelou urobiť nový koncertný program, aby sme boli pripravení, 17. júla sa na nás môžu fanúšikovia tešiť na festivale vo Svite, 29. augusta máme spoločný koncert s Kandráčovcami v Jaslovských Bohuniciach a pripravujeme aj koncert v Trnave,“ doplnil Bystrík.





Nad horou klip: