Bývalá česká prvá dáma a herečka Dagmar Havlová Veškrnová má 70 rokov

Česká herečka, bývalá prvá dáma manželka prezidenta Václava Havla Dagmar Havlová-Veškrnová. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Brno/Bratislava 22. marca (TASR) – Herečka Dagmar Havlová Veškrnová vytvorila na divadelných scénach i na filmovom plátne množstvo komediálnych aj dramaticky ladených úloh. Najvážnejšiu rolu jej však nachystal osud vo chvíli, keď sa stala manželkou českého prezidenta Václava Havla. Stála po jeho boku takmer 15 rokov a ako prvá dáma sa zhostila rôznych charitatívnych aktivít. Po smrti českého prezidenta sa vrátila k hereckej práci.Manželka prezidenta Václava Havla a herečka Dagmar Havlová Veškrnová sa v stredu 22. marca dožíva 70 rokov.Dagmar Veškrnová sa narodila 22. marca 1953 v Brne v mestskej časti Židenice. V roku 1971 absolvovala dramatický odbor brnianskeho Štátneho konzervatória. V období rokov 1971 až 1975 študovala na Janáčkovej akadémii múzických umení (JAMU) v Brne. Už počas štúdií sa stala členkou Divadla na provázku (dnes Divadlo Husa na provázku) a po príchode do Prahy pôsobila v Divadle Jiřího Wolkera. Vystupovala tiež v pražskom divadle Semafor a od roku 1979 bola členkou Divadla na Vinohradech, kde – s prestávkou, kedy sa nevenovala hereckej profesii – strávila 43 rokov až do minuloročného odchodu do dôchodku.Už počas vysokoškolského štúdia si mladú a temperamentnú herečku všimol režisér Juraj Herz, aby ju obsadil do filmu Holky z porcelánu (1974). Výraznú rolu s komediálnym ladením, no dramatickým až tragickým podtónom jej zveril Herz aj vo svojej detektívnej snímke Holka na zabití (1975). Veškrnovej talent využil Petr Schulhoff vo svojich divácky obľúbených komunálnych satirách Zítra to roztočíme, drahoušku...! (1976) a Co je doma, to se počítá, pánové... (1980).V komédii Buldoci a třešně (1981) opäť Juraj Herz obsadil Dagmar Veškrnovú do výstrednej roly večne podguráženej majiteľky psov tohto zvláštneho plemena. V tom istom roku si zahrala aj v Herzovom horore Upír z Feratu. V tom čase už patrila Dagmar Veškrnová k najobsadzovanejším herečkám a ročne nakrúcala päť až desať filmov – prevažne televíznych.V 80. rokoch jej na popularite pridali postavy v seriáloch – v pokračovaní legendárnej Nemocnice na okraji mesta (1981), v sci-fi seriáli Návštěvníci (1983), a tiež v seriáloch Rozpaky kuchaře Svatopluka (1984) a Chobotnice z II. patra (1986). Popri tom ju Václav Matějka obsadil do filmu Muj hříšný muž (1986).V 90. rokoch čakala na Dagmar Veškrnovú úloha v komédii Věry Chytilovej Dědictví aneb Kurvahošigutntág (1992), stvárnila tiež jednu z hlavných postáv v nezabudnuteľnom seriáli Bylo nás pět (1994).Dňa 4. januára 1997 sa Dagmar Veškrnová vydala za českého prezidenta Václava Havla. Oženil sa s ňou len desať dní po prepustení z nemocnice, kde mu odstránili zhubný nádor na pľúcach. Ako prvá dáma sa venovala Dagmar Havlová Veškrnová charitatívnej činnosti. Spolu s manželom stáli pri zrode Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97, ktorá sa venuje podpore vzdelávacích či zdravotníckych projektov (aktuálne poskytla pomoc napríklad Turecku postihnutému zemetrasením). V roku 2004 spoluzakladala Knižnicu Václava Havla.K herectvu sa vracala len sporadicky, napríklad v autobiografickej snímke Odcházení (2011), ktorú Havel sám režíroval.Posledný československý a prvý český prezident Václav Havel zomrel 18. decembra 2011. Rok po jeho smrti 13. decembra 2012 sa Dagmar Havlová Veškrnová opäť objavila na verejnosti v úlohe herečky. V muzikálovej úprave Cyrana z Bergeracu v Divadle Na Vinohradech stvárnila Roxanu (Cyrana si zahral Martin Stropnický).Dagmar Havlová Veškrnová získala cenu Hercova misia, ktorú si prevzala na 13. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film v Trenčianskych Tepliciach 18. júna 2005. Na tamojšom Moste slávy zároveň pripevnila mosadznú tabuľku so svojím menom. Je tiež laureátkou Ceny TýTý, herečka roku 2014.Úspech v podobe Českého leva v kategórii najlepšej herečky jej nedávno priniesol film Vlastníci, ktorý v roku 2019 nakrútil český režisér Jiří Havelka.Zdroj: csfd.cz, vize.cz