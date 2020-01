Bývalý frontman kapely INXS Michael Hutchence by mal 60 rokov

Sydney/Bratislava 22. januára (TASR) - Austrálčan Michael Hutchence bol bývalým lídrom kapely INXS, ktorá si vytvorila svoj osobitý štýl, postavený na tvrdej rytmike a výrazných gitarových vstupoch. Po štyroch albumoch skupinu poznalo len austrálske publikum, ale s piatym albumom Listen Like Thieves (1985) sa im podarilo presadiť aj v Spojenom kráľovstve a v USA. V stredu 22. januára by sa spevák dožil 60 rokov.



Michael Hutchence sa narodil 22. januára 1960 v rodine obchodníka a vizážistky. Keď mal štyri roky, rodina sa presťahovala do Hong Kongu. Zo začiatku sa venoval plávaniu, ale pre úraz ruky musel svoj obľúbený šport zanechať. V čase dospievania veľa čítal a písal básne. Ovplyvnila ho hudba, ktorú počúvala jeho matka. Doma si púšťal platne od speváčky Elly Fitzgeraldovej a skupín Beatles alebo Rolling Stones. Práve to ho inšpirovalo vrhnúť sa na hudobnú dráhu. Naučil sa sám hrať na gitaru, ktorú zvládol aj vďaka vynikajúcemu hudobnému sluchu. V roku 1972 sa rodina vrátila do Sydney. Ešte na základnej škole sa zoznámil a spriatelil s Andrewom Farrissom, s ktorým neskôr založili INXS.



O tri roky sa rodičia rozviedli. Mladý Hutchence odcestoval s matkou do Los Angeles, kde navštevoval strednú školu. Rodina sa opäť vrátila do Sydney a budúci spevák po stretnutí s kamarátom z detstva Farrissom začali uvažovať o založení skupiny. Najskôr sa spojili s Garry Beersom, potom s bratmi Farrissa Timom a Jonom a tiež Kirkom Pengillym. Zo začiatku hrali pod názvom Doctor Doplhin a 16. augusta 1977 prvýkrát vystupovali ako The Farriss Brothers.



Michael Hutchence bol samoukom, jeho spev sformovalo intenzívne koncertovanie po kluboch a puboch. V roku 1980 zmenila skupina názov na INXS. V máji 1980 vydali prvý singel so skladbou Simple Simon, v októbri 1980 debutový album s názvom Inxs. Skladba Just Keep Walking bola ich prvým hitom v austrálskom rebríčku.



V roku 1983 koncertovali prvýkrát v Spojených štátoch, o rok neskôr aj v Spojenom kráľovstve. V tom čase bol Michael Hutchence už hotovým spevákom a textárom. Koncerty INXS sa čoskoro stali vyhľadávanými. Publikum Hutchencea zbožňovalo pre jeho spontánny prejav. V roku 1985 vydali prelomový album Listen Like Thieves.



Celkovo kapela vydala viac ako desať štúdiových albumov. Tri z nich, The Swing (1984), Kick (1987) a X (1990) sa dostali na čelo austrálskeho rebríčka albumov. Vo Veľkej Británii zaznamenal úspech aj album Welcome To Wherever You Are z augusta 1992.



Najúspešnejší bol Kick, ktorého sa predalo deväť miliónov kusov. Obsahoval singlové megahity Never Tear Us Apart, Need You Tonight a New Sensation, ku ktorým režisér Richard Lowenstein nakrútil videoklipy. Rok predtým dal ten istý režisér Hutchenceovi šancu účinkovať aj vo filme.



Spevák žil búrlivý život a mal slabosť na krásne ženy. Jeho najznámejšou priateľkou bola speváčka Kylie Minogue.



Od vlastnej kapely mal neskôr Hutchence rok pauzu, ale opäť sa medzi priateľov vrátil na desiate výročie jej vzniku. Napriek tomu aj ľudia mimo prostredia skupiny si všimli, že medzi ním a zvyškom muzikantov sa vytvorila priepasť. Na pódiu sa tvárili priateľsky, ale mimo neho sa nestretávali.



Situáciu v kapele ešte zhoršil incident, pri ktorom Hutchence na bicykli narazil do taxíka, pričom taxikár vybehol z auta a sotil do neho. Spevák spadol a udrel si temeno hlavy. V nemocnici zistil, že z veľkej časti stratil čuch a chuť. Spevák postupne upadal do depresií a stával sa ešte viac agresívnejším.



Michael Hutchence ukončil napokon svoj život samovraždou za nevyjasnených okolností. Zomrel 22. novembra 1997 vo veku 37 rokov v Sydney.



Režisér Richard Lowenstein sa rozhodol k Hutchenceovi a jeho fenoménu vrátiť dvadsať rokov po jeho tragickej smrti. Využil podobu časozberného dokumentu, v ktorom spracovával vlastné klipy a zábery so spevákom a jeho rodinné archívy a fotografie. Filmár tak poskladal dynamický obraz speváka a jeho života, ktorý sa odvíjal v sínusoidách zostupov a pádov.



V dokumente odznelo, že členovia skupiny Oasis pri odovzdávaní hudobných cien verejne nazvali speváka odchádzajúcu hviezdou. Rocková superstar, ktorá v 80. a 90. rokoch minulého storočia vypredávala štadióny tak zažíva vďaka dokumentu svoj opätovný návrat.