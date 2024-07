Bývanie je základ. Vďaka Nadácii DEDO a BILLA majú ľudia v núdzi domov

Bratislava 25. júla (OTS) - Pre mnohé rodiny, ktoré sa ocitli v núdzi, ide o každodennú realitu. Projekt Nadácie DEDO týmto rodinám zabezpečuje dostupné nájomné bývanie, ktoré je založené na inovatívnom prístupe „housing first“. Pomocnú ruku pri napĺňaní tohto projektu nadácii podáva spoločnosť BILLA a jej o. z. BILLA ľuďom, a to prostredníctvom filantropického programu. Na východnom Slovensku už našlo domov viac ako 35 rodín, ktoré so stabilným bývaním obrátili svoj život k lepšiemu.Teplá sprcha v čistej kúpeľni, chladnička a v nej dostatok jedla, písací stôl, na ktorom sa deti pripravujú do školy. Pre väčšinu rodín samozrejmosť, no pre tie v bytovej núdzi luxus. O poskytovanie dostupného bývania pre ľudí ohrozených chudobou sa preto snaží prístup „housing first“. Ten na bývanie nazerá ako na základné ľudské právo – ľudia bez domova sa podľa neho úspešne vrátia do spoločnosti len vtedy, ak najskôr budú mať trvalé bývanie.Tento prelomový koncept u nás zaviedla do praxe aj Nadácia DEDO a ňou založené neziskové organizácie. Od júna 2024 sa k ich programu finančnou a potravinovou podporou pripojila aj spoločnosť BILLA, a to prostredníctvom svojho projektu CHLEBODARCA. V Košiciach, kde nadácia spustila „housing first“ pred niekoľkými rokmi, už našlo bezpečný domov viac ako 35 rodín.hovoríKlienti, ktorých Nadácia DEDO a BILLA zabývajú podľa zásad „housing first“, platia za bývanie riadny nájom, prispôsobený finančnej situácii, v ktorej sa aktuálne nachádzajú. Zaväzujú sa tiež k tomu, že budú so susedmi udržiavať dobré vzťahy.vysvetľuje. Zároveň dopĺňa, že súčasný systém prestupného bývania nie je efektívny, pretože bezdomovectvo len manažuje, no neukončuje. Rodičia s deťmi sa tak „učia bývať“ v útulkoch či nocľahárňach, ktoré však nie sú trvalým bývaním.Na BILLA a CHLEBODARCU sa podporené rodiny v núdzi môžu spoľahnúť aj počas krátkodobej nepriaznivej situácie, napríklad pri chorobe či nepredvídateľnej strate príjmu. Projekt im totiž navyše zabezpečí aj pomoc v podobe BILLA karty, s ktorou si môžu nakúpiť potraviny.V zahraničí tromi desaťročiami overený princíp „housing first“ nepodporuje spoločnosť BILLA vo svojom projekte CHLEBODARCA náhodou. Pomoc ohrozeným skupinám je jedným z pilierov jej spoločenskej zodpovednosti.uviedla