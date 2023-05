C. Dionová pre zlý zdravotný stav ruší všetky vystúpenia do roku 2025

Paríž 26. mája (TASR) - Kanadská popová speváčka Céline Dionová v piatok zrušila všetky svoje zostávajúce vystúpenia naplánované na roky 2023-2024. Uviedla, že nie je dostatočne silná na to, aby mohla koncertovať, keďže bojuje so zriedkavou neurologickou poruchou. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Dionová vlani v decembri oznámila, že trpí syndrómom stuhnutej osoby (SPS), čo ovplyvňuje jej spev. Zrušené vystúpenia mali byť súčasťou jej svetového turné Courage World Tour, ktoré sa začalo ešte v roku 2019.



"Táto porucha mi spôsobuje svalové kŕče a nedovoľuje mi používať hlasivky na spev tak, ako som zvyknutá," tvrdí 55-ročná rodáčka z provincie Québec.



U ľudí trpiacich týmto ochorením sa bežne vyskytuje stuhnutosť svalov trupu, rúk a nôh, pričom je známe, že kŕče vyvoláva hluk alebo emocionálne napätie.



Dionová odohrala 52 koncertov zmieneného turné; zvyšok vystúpení pozastavila covidová pandémia. Speváčka zo zdravotných dôvodov neskôr zrušila severoamerické koncerty a odložila európsku časť svetového turné.



Vstupenky zakúpené na zrušené termíny budú vrátené prostredníctvom pôvodného predajného miesta, uvádza sa na oficiálnej webovej stránke Céline Dionovej.



Speváčka vzbudila nádej na zotavenie, keď v apríli vydala nový album Love Again - soundtrack k rovnomennému filmu -, ktorý obsahuje päť nových piesní, ako aj staršie hity.



Podľa americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa (JHU) je SPS ochorenie, ktoré spôsobuje "progresívnu svalovú stuhnutosť a bolestivé kŕče" vyvolávané faktormi prostredia, ako sú "náhly pohyb, nízka teplota alebo neočakávané hlasné zvuky".



Toto ochorenie sa považuje za zriedkavé a postihuje len približne jedného človeka z milióna ľudí.