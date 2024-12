Carl Sentance, spevák legendárnej kapely Nazareth, príde na Slovensko

Bratislava 18. decembra (TASR) - Carl Sentance, od roku 2015 spevák legendárnej rockovej kapely Nazareth, sa vydáva na cestu so sólovým turné. Toto turné je oslavou jeho pozoruhodnej sólovej kariéry a prínosu k rockovej hudbe ako frontmana kapely Nazareth. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Kristová.



Turné bude kombináciou jeho sólovej tvorby vrátane piesní z jeho kritikmi oceňovaných albumov, ako sú Mind Doctor, Once a King, Electric Eye a jeho najnovšieho albumu Silent Angels (vydaný 27. septembra 2024), ako aj klasických hitov od kapely Nazareth. Sentance sa predstaví 22. januára v Bratislave, 11. februára v Nitre a 12. februára v Žiline.



Carl Sentance má mimoriadnu kariéru, od jeho začiatkov s kapelou Persian Risk, kde zaujal albumami ako Rise Up, cez spoluprácu s Geezerom Butlerom z Black Sabbath a úlohu frontmana kapely Krokus, od roku 2015 je spevákom legendárnej kapely Nazareth, ktorá pod jeho vedením ožila a nahrala najnovšie albumy Tattooed On My Brain a Surviving the Law.