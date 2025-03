Carmen pred 150 rokmi prepadla, Bizet sa jej úspechu nedožil

Bratislava 3. marca (TASR) - Aj náhodný a laický poslucháč opier dokáže zanôtiť niektoré časti Pochod toreadorov (resp. Pieseň toreadorov) z opery Carmen. Ide o jedno z najznámejších, najobľúbenejších a najčastejšie uvádzaných operných diel. Počas svojej premiéry pred 150 rokmi (3. marca 1875) však Carmen pred parížskym publikom prepadla a jej autor skladateľ Georges Bizet zomrel tri mesiace po tomto neúspechu len ako 36-ročný. Opere, do ktorej vkladal veľké nádeje a očakávania, sa začalo dariť až po jeho smrti.



Georges Bizet 25. októbra 1838 v Paríži. Menom Georges bol pokrstený, keď mal jeden a pol roka. Už od detstva prejavoval známky výnimočného hudobného nadania. Na parížske konzervatórium ho zapísali tesne pred jeho desiatymi narodeninami.



Počas štúdia získal mnoho cien – vrátane prestížnej Rímskej ceny (Prix de Rome), ktorú vypísal skladateľ Jacques Offenbach. Vynikal ako klavirista, už ako 14-ročný bol korepetítorom vo viacerých parížskych divadlách, no ako interpret vystupoval na verejnosti len zriedka. Vydal sa na dráhu skladateľa. Vytvoril asi 120 hudobných diel, mnohé však ostali nedokončené alebo nerealizované. Spočiatku sa venoval najmä klavírnej a piesňovej tvorbe. Zložil asi dvadsať opier, k úspešným patria tituly Don Procopio, Lovci perál, či Džamila.



Operu Carmen si u Bizeta objednala parížska Komická opera (Opéra-Comique) v roku 1872. Bizet si vybral novelu Carmen autora Prospera Mériméa, čo spočiatku vyvolalo rozpaky – príbeh nespútanej španielskej Cigánky bol drsný, plný násilia, ale aj lásky a vášne. Libreta sa však s nadšením ujali skúsení autori Henri Meilhac a Ludovic Halévy. A Bizet, hoci v Španielsku nikdy nebol, si osvojil kolorit španielskej hudby. Skúšanie opery sprevádzali prieťahy, no napokon ju parížske publikum prvý raz videlo a počulo práve 3. marca 1875.



Podľa Halévyho svedectva boli počiatočné reakcie publika nadšené, až postupne prichádzal chlad a rozčarovanie – predovšetkým z tragického záveru, keďže diváci aj kritika čakali happy end. "Hudobne bolo dielo pre zhýčkané obecenstvo príliš zložité a odpudzovalo aj svojím realistickým poňatím," napísala spisovateľka a znalkyňa operného žánru Anna Hostomská (1907 – 1995).



Georges Bizet, ktorý mal od detstva podlomené zdravie, utrpel 1. júna 1875 srdcový infarkt a 3. júna ďalší, ktorému podľahol. Nedočkal sa tak úspechu svojho diela, ktorý sa predsa len dostavil. S miernymi úpravami ho ešte v októbri toho roku uviedli vo Viedni a postupne aj na ďalších svetových scénach. V roku 1883 sa Carmen vrátila na scénu Komickej opery v Paríži. V roku 1884 ju prvýkrát naštudovalo Národní divadlo v Prahe. Z množstva ďalších českých uvedení bola známa inscenácia z roku 1999 v réžii Jozefa Bednárika.



Na doskách Slovenského národného divadla sa opera dočkala dvanástich uvedení, to posledné malo premiéru 29. septembra 2022. V úlohe Carmen sa vystriedali operné hviezdy ako Oľga Hanáková, Nina Hazuchová, Ľuba Baricová. Ako Don José sa predstavili tenoristi Janko Blaho i Gustáv Papp. Na filmové plátno originálnym spôsobom preniesol príbeh španielsky režisér Carlos Saura, pričom sa tu ako hudobník predstavil legendárny španielsky gitarista Paco de Lucía.







Zdroj: Operaplus.cz