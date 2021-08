CASP skúmal bezpečnosť výrobkov

Cieľom projektu koordinovaných činností týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov (CASP) je zaručiť bezpečný jednotný trh tým, že sa orgánom dohľadu nad trhom (MSA) z Európskej únie (EÚ) aj Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) poskytnú potrebné nástroje na spoločné testovanie výrobkov umiestnených na jednotný trh, na stanovenie ich rizík a na vypracovanie spoločných stanovísk a postupov. Okrem toho sa CASP zameriava na uľahčovanie diskusií a nadviazanie zmysluplnej výmeny názorov s cieľom vyvíjať spoločné prístupy, metodiky, praktické nástroje a usmernenia. Orgány dohľadu nad trhom sa zapájajú do projektov CASP na dobrovoľnom základe podľa svojich oblastí osobitného záujmu. Projekty sa vykonávajú každý rok a pozostávajú z rozličných druhov činností, ktoré sa môžu združiť ako činnosti zamerané na určitý výrobok (PSA) alebo ako horizontálne činnosti (HA). Úlohy vykonávané v rámci týchto dvoch odlišných druhov činností sa výrazne líšia. Cieľom všetkých činností je však posilniť spoluprácu medzi orgánmi dohľadu nad trhom, sprístupňovať poznatky a poskytnúť diskusné fórum s cieľom ďalej harmonizovať spoločné prístupy orgánov dohľadu nad trhom.

Bratislava 16. augusta (OTS) - Európska komisia každoročne spája národné orgány EÚ, aby spolupracovali na testovaní bezpečnosti výrobkov prostredníctvom iniciatívy s názvom Koordinované činnosti v oblasti bezpečnosti výrobkov (CASP) . Testy sa vykonávajú za prísnych podmienok v akreditovaných laboratóriách EÚ na široký sortiment výrobkov, ktoré každoročne vyberú zúčastnené orgány dohľadu nad trhom z 27 členských štátov EÚ (a tiež Nórska, Islandu a Lichtenštajnska).Komisia v nadväznosti na zistenia vydala v záverečnej správe súhrn odporúčaní pre spotrebiteľov aj firmy, na čo si dať pozor a ako predchádzať rizikám, vo všetkých skúmaných kategóriách výrobkov. Komisia v správe odporúča spotrebiteľom zamerať sa pred kúpou produktov na pozorné čítanie označení a pokynov na používanie či pravidelnú kontrolu systému Safety Gate, v ktorom sú publikované oznámenia o bezpečnosti výrobkov.(1) detské hračky,(2) domáce vonkajšie hracie zariadenie,(3) detské hniezda a podvaly,(4) káble,(5) malé kuchynské spotrebiče,(6) šperky (osobitná pozornosť bola venovaná online predaju šperkov, ktoré môžu obsahovať nebezpečné kovy.)(7) detské autosedačky.Nitrozamíny a nitrozovateľné látky sú karcinogénnou triedou chemických zlúčením, a preto môžu byť nebezpečné – najmä, ak sa nachádzajú v hračkách pre malé deti.• Vždy si prečítajte označenie a varovania. Často sa poskytuje návod, v akom veku sa deti môžu bezpečne hrať s hračkou.• Prírodný kaučuk môže spôsobiť závažné alergické reakcie, preto dávajte pozor na akékoľvek upozornenia na latex.• Pri nákupe online sa uistite, že sú k dispozícii všetky správne informácie, aby ste si ich mohli pred kúpou skontrolovať.• Dohliadajte na deti po celú dobu! Dospelý by mal byť prítomný vždy, keď sa deti hrajú.• Na nafukovanie balónov používajte vzduchové pumpy. Nebuďte zlým príkladom tým, že si balóny vložíte do úst.• Opatrne zlikvidujte obal. Nenechávajte voľne ležať kúsky plastu.• Prečítajte si varovania skôr, ako umožníte deťom prístup k hračkám, a všetky označenia si odložte pre referenciu.Hračky na rozvíjanie pohybovej aktivity sú na európskom trhu čoraz populárnejšie. Používanie týchto výrobkov, ich nesprávna montáž a inštalácia však predstavujú pre hrajúce sa deti niektoré riziká, napr. zachytenie, priškrtenie, vykĺbenie alebo pád z vybavenia.• Vždy si prečítajte označenie a varovania. Často sa poskytuje návod, v akom veku sa deti môžu bezpečne hrať s hračkou.• Prírodný kaučuk môže spôsobiť závažné alergické reakcie, preto dávajte pozor na akékoľvek upozornenia na latex.• Pri nákupe online sa uistite, že sú k dispozícii všetky správne informácie, aby ste si ich mohli pred kúpou skontrolovať.• Dohliadajte na deti po celú dobu! Dospelý by mal byť prítomný vždy, keď sa deti hrajú.• Na nafukovanie balónov používajte vzduchové pumpy. Nebuďte zlým príkladom tým, že si balóny vložíte do úst.• Opatrne zlikvidujte obal. Nenechávajte voľne ležať kúsky plastu.• Prečítajte si varovania skôr, ako umožníte deťom prístup k hračkám, a všetky označenia si odložte pre referenciu.Hniezda pre bábätká, postieľky k posteli a spacie vaky sú pomerne novými a obľúbenými výrobkami, ktoré ponúkajú prenosné a flexibilné riešenia, aké tradičnejšie výrobky často neposkytujú. Vzhľadom na zraniteľnosť konečných používateľov – detí veľmi nízkeho veku – a na dôležitosť zaistenia bezpečných podmienok na spánok vyjadrili orgány dohľadu nad trhom záujem zamerať sa na tieto výrobky.• Osobitnú pozornosť venujte varovaniam, označeniam a pokynom.• Pozrite sa na normy platné pre tieto výrobky a vykonajte vlastné bezpečnostné kontroly. Napríklad sťahovacie šnúrky by nemali byť dlhšie ako 220 mm. Využite meraciu pásku dobre!• Skúste nakupovať v špecializovaných obchodoch, ak je to možné, ich zamestnanci budú mať lepšie postavenie, aby vám pomohli.• Starostlivo sledujte kampane na stiahnutie z trhu. Ak vlastníte výrobok, ktorý sa sťahuje z obehu, okamžite ho prestaňte používať a riaďte sa pokynmi uvedenými v oznámení o stiahnutí z obehu.• Dávajte pozor na plastové obaly a uchovávajte ich mimo dosahu detí.• Starostlivo si prečítajte a dodržiavajte montážny návod vedľa podvalov a uistite sa, že sú správne pripevnené k posteli. Ak dieťa nechávate bez dozoru, skontrolujte, či je sklopná strana hore a či sú kolesá zablokované.• Vždy majte na deti dozor, keď sú v detskom hniezde, a vyhýbajte sa ukladaniu detských hniezd do postele.Predlžovacie káble sa využívajú na zapojenie rozličných elektrických spotrebičov vo vnútornom i vonkajšom prostredí, pokiaľ tam chýbajú alebo nie sú vhodne rozmiestnené pevné zásuvky. Používanie týchto káblov sa v posledných rokoch zvyšuje, keďže spotrebitelia používajú v domácnosti čoraz viac elektrických spotrebičov. S predlžovacími káblami sa však spája riziko súvisiace s prehriatím a so zásahom elektrickým prúdom.• Zaistite, aby boli k výrobku priložené bezpečnostné informácie, mali by byť vždy jasne zobrazené.• Vždy skontrolujte obal a označenia na káblovom produkte a uistite sa, že je navrhnuté na to, na čo ho chcete používať. Budete ho používať vonku alebo vnútri? Uistite sa, že kupujete správny typ.• Starostlivo skontrolujte samotný výrobok. Kúpte si ho iba vtedy, ak sa zdá, že je dobre vyrobený. Ak vonkajšok vyzerá, že je v dobrom stave, je pravdepodobné, že to platí pre interiér.• Sú k výrobku pribalené podrobné informácie o výrobcovi? Podrobnosti o pôvode výrobku sú vždy upokojujúce.• Skúste nakupovať v špecializovaných obchodoch, ak je to možné, ich zamestnanci budú mať lepšie postavenie, aby vám pomohli.• Zaistite, aby bol výrobok schopný zvládnuť výkon elektrického prúdu, ktorým ho dodávate. Prehriatie môže spôsobiť roztavenie okolitých plastov a potenciálne vystavenie živých častí.• Tieto výrobky nie sú hračky, zaistite, aby sa od nich deti držali ďalej.• Vždy postupujte podľa pokynov. Správne používanie týchto produktov je nevyhnutné.Európski spotrebitelia v bežnom živote hojne využívajú malé kuchynské spotrebiče na ohrievanie. Tieto zariadenia nevyhnutne obsahujú aspoň niektoré časti, ktoré na svoje fungovanie vytvárajú vysoké teploty, a pokiaľ sa zariadenia nepoužívajú správne alebo sú chybné od výroby, môžu spôsobiť popáleniny, požiare či zásahy elektrickým prúdom.• Skontrolujte na obale, či neobsahuje bezpečnostné značenia a výstražné štítky, a dávajte na ne veľký pozor. Na výrobku by mali byť jasne uvedené bezpečnostné informácie.• Ak výrobok vyzerá zvonku poškodený, pravdepodobne bude rovnaký aj vo vnútri. A čo nevidíte, pred tým sa nemôžete ubrániť.• Skontrolujte, či výrobok obsahuje informácie o výrobcovi, či je dôležité, aby ste ich mali k dispozícii, ak narazíte na problém.• Skúste nakupovať v špecializovaných obchodoch, ak je to možné, ich zamestnanci budú mať lepšie postavenie, aby vám pomohli.• Nasleduj inštrukcie! Vždy sa uistite, že im rozumiete, riadne sa nimi riadite a spotrebiče používajte iba na určený účel.• Spotrebič umiestnite mimo dosahu malých detí a mimo horľavých materiálov, ako sú záclony.• Uvedomte si riziká aj pre väčšie deti - milujú pomoc v kuchyni, ale tieto spotrebiče sa môžu zahriať!Počet bezpečnostných incidentov týkajúcich sa šperkov v posledných rokoch stúpa. Zo spomenutých výrobkov – šperkov – sa uvoľňovali vysoké množstvá nebezpečných kovov, čo viedlo k vážnym zraneniam a pre spotrebiteľov predstavovalo dlhodobé zdravotné riziká. Orgány dohľadu nad trhom preto určili šperky za prioritu na cielené bezpečnostné vyšetrovanie. Výrobky do tejto činnosti sa získavali výlučne online. Táto činnosť zameraná na určitý výrobok bola tiež praktickým príkladom spolupráce orgánov EÚ/EHP a Kanady. Orgány dohľadu nad trhom z EÚ/EHP a Kanady diskutovali o svojich metodikách výberu a testovania vzoriek, vymieňali si výsledky testov pri položkách šperky pre deti s cieľom zvýšiť efektívnosť postupu a identifikovať nebezpečné výrobky ponúkané na trhoch v EÚ a Kanade.Zo 179 testovaných vzoriek 35 % nesplnilo minimálne jednu z požiadaviek zahrnutých do testovacieho plánu. Počet výrobkov v kategórii šperkov pre dospelých prekračujúcich limitné hodnoty stanovené nariadením REACH (54) bol výrazne vyšší než počet šperkov pre deti (13). 21 vzoriek obsahovalo alebo uvoľňovalo nadmerné množstvá nie jedného, ale hneď dvoch kovov a dve vzorky nespĺňali požiadavky týkajúce sa všetkých troch zisťovaných kovov. Približne 20 % z kategórie módnych šperkov, ktorých vzorky získali orgány dohľadu nad trhom v EÚ/EHP, mohlo byť prepravených do Kanady a to isté platí o opačnom smere. Tri výrobky boli vyhodnotené ako nebezpečné a na oboch stranách Atlantického oceánu boli prijaté opatrenia.• Každý tretí z produktov testovaných počas tejto činnosti obsahoval alebo uvoľňoval nadmerné množstvo nebezpečných kovov, na nákup šperkov preto buďte obzvlášť opatrní.• Podľa článku 33 nariadenia REACH ((ES) 1907/2006), na otázky spotrebiteľov týkajúce sa prítomnosti látky vzbudzujúcej veľmi veľké obavy v klenotníctve, je potrebné odpovedať do 45 dní. Využite svoje právo vedieť a dvakrát si skontrolujte, čo kupujete.• Sledujte deti. Olovo má sladkú chuť, čo ich môže povzbudiť, aby si do úst vkladali šperky. Ak dieťa prehltne šperk, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.• Prestaňte nosiť šperky, ak spôsobujú alergickú reakciu. Ak sa u vás prejavia alergické príznaky, okamžite prestaňte nosiť šperky a vyhľadajte lekársku pomoc.• Nenoste šperky, keď spíte. Šperky, ktoré uvoľňujú nadbytočný nikel a prichádzajú do dlhodobého kontaktu s pokožkou, môžu zvýšiť zdravotné riziká pre spotrebiteľov. Menšie šperky môžete náhodne prehltnúť, keď spíte.Detské autosedačky zvyšujú bezpečnosť detí počas cestovania v automobile. Počet detí zabitých pri dopravných nehodách sa vďaka povinnému používaniu detských autosedačiek v EÚ v priebehu rokov výrazne znížil. Napriek tomuto zlepšujúcemu sa trendu sú dopravné nehody stále najčastejšou príčinou úmrtí detí, preto sa orgány dohľadu nad trhom rozhodli sústrediť v programe CASP 2020 aj na túto kategóriu výrobkov.• Vždy skontrolujte obal a označenia. Uistite sa, že rozumiete pokynom a označeniam výrobku a že sú bezpečnostné informácie jasne zobrazené.• Zoznámte sa s príslušnými bezpečnostnými predpismi. Sedadlá typu R129 musia spĺňať prísnejšie požiadavky ako sedadlá typu R44. Toto môže byť dôležité vziať do úvahy pri nákupe.• Skúste nakupovať v špecializovaných obchodoch, ak je to možné, ich zamestnanci budú mať lepšie postavenie, aby vám pomohli.• Vždy sa riaďte pokynmi, obzvlášť dôležité je, aby rodičia alebo opatrovatelia venovali veľkú pozornosť montážnym pokynom a dôsledne ich dodržiavali. Ak pokyny nie sú jasné, je najlepšie vrátiť sa k výrobcovi, dovozcovi alebo špecializovanému obchodu, kde bol výrobok zakúpený, aby ste sa presvedčili, že je sedačka správne namontovaná a deti sú správne preškolené.• Zaistite, aby mala sedačka správnu veľkosť pre dieťa aj pre vozidlo, do ktorého bude namontovaná.• Prepravujte svoje deti v protismere jazdy tak dlho, ako je to možné, kým nedosiahnu najväčšiu hmotnosť alebo výšku povolenú v pokynoch. Cestovanie v tejto polohe môže byť pre menšie deti bezpečnejšie, pretože sedadlo absorbuje viac nárazovej energie a chráni hlavu, krk a chrbticu.