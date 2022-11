Čechomor a Kandráčovci vydali spoločný album Kandráčomor

Bratislava 14. novembra (TASR) - Skupiny Čechomor a Kandráčovci tento rok podnikli spoločné turné. Okrem tisícok nadšených divákov je jeho výsledkom aj živá nahrávka, ktorá bola vyrobená v prostredí zámockej záhrady v Telči. Album Čechomor + Kandráčovci = Kandráčomor vychádza v týchto dňoch. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Obe skupiny stavajú na folklóre, majú naň trochu iný pohľad a práve tento fakt ich vzájomne obohacuje a ponúka atraktívne možnosti. "Už po našom prvom sústredení na začiatku roku bolo jasné, že naša spolupráca bude veľkolepá," hovorí k spojeniu s jedným z najpopulárnejších súborov na Slovensku kapelník Čechomoru Karel Holas.



Potvrdilo sa to hneď pri prvom spoločnom vystúpení, usporiadanom na podporu Ukrajiny. Mimoriadnosť koncertu podčiarkla skutočnosť, že sa odohrával na dvoch miestach súčasne. "Hrali sme spolu cez hudobný most a s výsledkom sme boli spokojní. Vybralo sa viac ako 12,5 milióna korún," spresňuje spevák a gitarista František Černý.



Piesne zaznamenané na albume Kandráčomor vznikli alebo boli prearanžované unikátne pre spoločné turné. "Nešlo o dve samostatné vystúpenia, v priebehu koncertu sme sa s Kandráčovcami niekoľkokrát prepojili v jeden celok. Pridala sa dokonca i hosťujúca speváčka Martina Pártlová," hovorí Karel Holas.



"Spoločný projekt s legendou českého folku je naplnenie chlapčenského hudobného sna Kandráčovcov," priznáva Ondrej Kandráč. "Tešíme sa, že na českú časť turné nadviaže v budúcom roku časť slovenská," dodal.



Skupina Čechomor vznikla v roku 1988. Svojich priaznivcov a rešpekt kritikov si získala predovšetkým nápaditým aranžmánmi a osobitou interpretáciou hudby, ktorej základom boli a sú ľudové piesne. Prelomovým rokom bol pre Čechomor rok 2001, keď získal tri ceny Anděl ako skupina roku, za album Proměny a za rovnomennú skladbu.



Slovenskú skupinu Kandráčovci založil v roku 2004 primáš Ondrej Kandráč. Jej členmi sú bývalí hudobníci z rôznych folklórnych súborov. Ako jediní na Slovensku získali Kandráčovci Platinovú platňu za ľudovú hudbu, a to celkom štyrikrát, za albumy A čija to chyža, Sinu muj, Oj, zabava a Dva duby.