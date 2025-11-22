Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 22. november 2025Meniny má Cecília
< sekcia Magazín

Cecília je rozvážna

.
Ilustračná fotka. Foto: Teraz.sk

Tieto ženy potrebujú mať pocit istoty, preto stále niečo zháňajú a menia, kým dosiahnu svoj cieľ a usadia sa.

Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Ženské meno Cecília má latinský pôvod a v preklade znamená "krátkozraká, slepá". S nositeľkami tohto krstného mena sa na Slovensku stretávame zriedkakedy a oslovujeme ich Cilka, Ciluška, Cila.

Cecílie, ktoré majú meniny 22. novembra, sa vyjadrujú a správajú veľmi energicky. Tieto ženy potrebujú mať pocit istoty, preto stále niečo zháňajú a menia, kým dosiahnu svoj cieľ a usadia sa.

Nositeľky tohto mena konajú prevažne podľa dôkladne zostaveného plánu.

Dlho rozmýšľajú, kým sa rozhodnú pre štúdium, či profesiu, v ktorej sa môžu uplatniť. Majú rady rizikové povolania, preto sa môžu zamestnať napríklad ako letušky.

Podrobnosti o svojom citovom živote väčšinou utajujú. Inak sú Cecílie perfektné kamarátky a spoločníčky. Veľmi dobre odolávajú únave, no mali by si dávať pozor na úrazy.

Cecílie ovplyvňuje planéta Jupiter. Ich šťastné farby sú fialová a žltá. Ochranná rastlina žihľava, ochranné kamene ametyst a smaragd.
