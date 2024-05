Celosvetová konferencia ALLATRA v Prahe: Experti o demokracii a klíme

Praha 17. mája (TASR/OTS) - Na tomto významnom podujatí sa zúčastnili odborníci z rôznych oblastí, zástupcovia akademickej obce, médií, občianskej spoločnosti a delegácie dobrovoľníkov ALLATRA . Celkovo sa na konferencii zúčastnili občania z 35 krajín: EÚ, Severnej a Južnej Ameriky, Ázie a Afriky. Organizátorom konferencie bolo Medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA.boli ochrana ľudských práv a základných slobôd, ohrozenie demokracie, ako aj exponenciálny nárast klimatických katastrof a hľadanie riešení tohto problému v rámci podpory OSN v boji proti zmene klímy. Dr. Egona Cholakiana , experta pre národnú bezpečnosť a federálneho lobistu USA, ktorý sa v rámci svojej návštevy Európy zúčastnil aj podujatia v Prahe. Hovoril o nutnosti otvorenej diskusie o hrozbách, ktorým dnes čelí celý demokratický svet, o ochrane základných ľudských práv a slobôd. Vo svojom vystúpení sa poďakoval účastníkom ALLATRA a zdôraznil, že sú to čestní, vzdelaní ľudia s najvyššími ľudskými kvalitami, ktorých aktívna dobrovoľnícka práca je zameraná na záchranu ľudských životov. Preto pre neho bude veľkou cťou reprezentovať hnutie ALLATRA na najvyššej úrovni v USA. Dr. Cholakian tiež uviedol, že v súvislosti s vyšetrovaním prenasledovania účastníkov ALLATRA zo strany antikultových organizácií a ich zámernou diskreditáciou v médiách zameranou na podkopanie autority a imidžu ALLATRA už bola nadviazaná spolupráca so Senátom USA, Kongresom a Ministerstvom zahraničných vecí USA.Účastníkov veľmi zaujali aj: Mariny Ovtsynovej (USA), prezidentky MSH ALLATRA, Olgy Schmidt (USA), prezidentky Tvorivej spoločnosti, Dr. Johna Ahna (USA), experta na vývoj nových technológií v oblasti energetiky, chemických procesov a prírodných vied, a Taliya Shkurupiya (USA), nezávislého odborníka v oblasti klimatických zmien. Uviedli, že prognózy zmeny klímy, ktoré hnutie ALLATRA a projekt Tvorivá spoločnosť prezentovali na fórach a konferenciách preložených do 150 svetových jazykov, sa každoročne potvrdzujú faktami klimatických udalostí a grafmi exponenciálneho nárastu katakliziem.Počas konferencies prognózami klimatickej situácie. Na príklade geodynamickej situácie v SAE a Číne bol naznačený trend vývoja klimatických javov v nasledujúcich rokoch. Premietal sa aj populárno-vedecký film o technológii výroby pitnej vody z atmosféry. Táto technológia má potenciál globálne vyriešiť svetovú vodnú krízu, vyčistiť oceány od mikroplastov a výrazne prispieť k zlepšeniu ekológie planéty.Potreba hľadania účinných riešení na boj s klimatickou krízou bola vždy jednou z kľúčových tém činnosti dobrovoľníkov ALLATRA. Na konferencii sa tiež zdôraznilo, žeHlavný program konferencie, vystúpenia rečníkov a premiéry populárno-vedeckých filmov budú čoskoro k dispozícii na kanáli ALLATRA TV a na platforme Creative Society.