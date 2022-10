Celovečerný dokument Drsne a nežne hľadá lásku v bláznivom svete

Bratislava 8. októbra (TASR) – Lásku v bláznivom svete hľadá nový slovensko-český dokumentárny film Drsne a nežne. "Je najmä o ľudských bytostiach, ktoré jedného dňa odrazu zistili, že už nie sú tým, čím boli," približuje snímku Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK). Do kinodistribúcie ju prináša od 6. októbra.



Režisér Ľubomír Štecko ponúka divákom príbeh ôsmich "hrdinov", ktorí boli dlho "normálni", jedného dňa však zistili, že dianie v ich hlave ovláda niekto iný – akési alter ego. Hľadali pomoc u psychiatrov, ich stav sa však ani po pobyte na psychiatrii často nezlepšil. Tak hľadali aj iné, alternatívne riešenia. "Vážne psychické problémy týmto ľuďom paradoxne v niečom pomohli. Vďaka zvýšenej citlivosti objavili skrytý svet, navyše v sebe objavili tvorivý talent, ktorý by v bežnom živote s najväčšou pravdepodobnosťou zostal utajený," približuje ASFK. Protagonisti aj "vďaka" psychickej chorobe dokázali vytvoriť zaujímavé výtvarné i literárne diela, ktoré sa stali súčasťou filmu a pomáhajú divákom hlbšie nazrieť do tajomstiev ich duše.



Tvorcovia chcú filmom prispieť k zmene väčšinového negatívneho a diskriminačného názoru na psychické choroby. "Od začiatku sme ho koncipovali tak, aby mal viac polôh a hlbší rozmer. Chceli sme, aby netradičným spôsobom provokoval k zamysleniu nad spôsobom dnešného konzumného života a hodnotami, ktoré vyznáva väčšina ľudí," hovorí Štecko. Priznáva, že realizácia diela nebola jednoduchá. "Film totiž nemal zachytávať príbehy zaujímavých, úspešných ľudí, ktorí sa ako účinkujúci radi postavia pred kameru. Naši filmoví 'hrdinovia' nielenže boli neznámi, ale dokonca nechceli, aby sa o nich nakrúcal film," dodal.



Režisérovi sa napokon po čase podarilo získať dôveru protagonistov. "Keď som konečne mohol pred nich postaviť kameru, stal sa zázrak. Títo ľudia odrazu prestali kameru vnímať. Bez zábran žili svoj vlastný život, akoby som tam nebol. Počas niekoľkých rokov, ktoré som s nimi strávil s kamerou, konali vždy spontánne – nič nehrali, nič nepredstierali." Štecko dodáva, že hrdinovia filmu otvorene riešili svoje psychické problémy a dokonca aj hlboké city a intímne vzťahy. "Tak sa rôzne vyznania lásky, zrodené pred kamerou, stali leitmotívom filmu. Najcennejšie však bolo to, že hlboké city dali pozitívny náboj nielen filmu, ale hlavne ich životu," uzavrel.



Tvorcovia film v najbližších týždňoch osobne predstavia v niekoľkých filmových kluboch v rôznych kútoch Slovenska.