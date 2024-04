Cena René pozná svoju finálovú päťku, víťaza vyberú stredoškoláci

Bratislava 22. apríla (TASR) - Cena René je prvým literárnym ocenením, o ktorom raz ročne rozhodujú študenti vybraných gymnázií a stredných škôl na Slovensku. V poradí ôsmy ročník literárnej ceny gymnazistov a stredoškolákov pozná päticu kníh, ktoré budú čítať a hodnotiť študenti najbližšie mesiace. TASR o tom informovala Monika Nagyová zo Slovenského literárneho centra (SLC), ktoré je organizátorom ocenenia.



Dodala, že odborná porota, identická s porotou aktuálneho ročníka ceny Anasoft litera, hodnotila vyše 140 próz minulého roka, päť kníh nominovala aj do Ceny René.



Finálovú päticu tvoria Lukáš Cabala s dielom Spomenieš si na Trenčín? (Vydavateľstvo Artforum), Pavel Dvořák ml. s knihou Moja čínska dekáda (Vydavateľstvo Rak), Miroslava Kuľková s titulom Hotel Balkán (Vydavateľstvo Koloman Kertész Bagala), Richard Pupala a jeho Druhý čierny zošit (Vydavateľstvo Lindeni) a Katarína Vargová s knihou Severné more (Vydavateľstvo Lindeni).



Porotu tvorí Júlia Sherwood, Mária Klapáková, Marek Debnár, Radoslav Passia a Karel Piorecký. Pri výbere kníh zohľadňovali pútavosť, aktuálnosť a blízkosť tém jednotlivých titulov pre stredoškolákov. "Ako aj kvalitu práce s jazykom a predovšetkým umeleckú presvedčivosť knihy, jej mnohovrstevnatosť." Za asi "najliterárnejšiu" knihu vybranej pätice označila porota text Lukáša Cabalu. "Jeho postavy sú knihami a čítaním ovplyvnené navonok aj vnútorne. Pohybujú sa v priestoroch antikvariátu, knižnice, kníhkupectva či tajomného literárneho klubu, zároveň však o literatúre a umení neustále premýšľajú a na osobnej rovine prežívajú vzťahy ´ako z knihy´."



Nominované knihy zakúpi organizátor a pošle ich pätnástim stredným školám, ktoré sa tento rok zapojili do Ceny René. V prvom kole budú študenti čítať uvedené tituly v priebehu niekoľkých mesiacov. Následne o nich budú diskutovať medzi sebou, ale aj s ich autormi na besedách po celom Slovensku. Do druhého kola každá škola nominuje knihu s najvyšším počtom hlasov, každý zo študentov danej školy má jeden hlas. V druhom kole jeden zástupca školy bude diskutovať s oponentmi z ostatných škôl o ich preferovaných tituloch. Na spoločnom stretnutí si napokon prostredníctvom hlasovania určia laureáta Ceny René.



Vyhlásenie víťaza sa uskutoční 28. novembra v jednom z bratislavských kníhkupectiev.