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Česká komédia 6 gramov ponúka súboj hereckých hviezd
Film je postavený na konfrontácii štyroch odlišných mužských charakterov, v ktorej každá nová informácia zamotáva situáciu ešte viac.
Autor TASR
Bratislava 5. augusta (TASR) - Sériu absurdných situácií, ostrých slovných prestreliek a nekorektného humoru, ktorý si neberie servítku pred ústa, ponúkne divákom nová česká komédia 6 gramov. Figurujú v nej štyria otcovia, jeden školský škandál a šesť gramov bieleho neidentifikovateľného prášku. Novinku uvedie vo štvrtok 6. augusta distribučná spoločnosť Continental film. TASR o tom informovala PR manažérka Katarína Procházková.
Dej odštartuje lyžiarsky výcvik, kde sa medzi študentmi objaví šesť gramov bieleho prášku. Riaditeľka gymnázia si preto predvolá štyroch otcov podozrivých chlapcov, aby situáciu vyriešili. Pokojné stretnutie sa po niekoľkých minútach mení na chaos plný výhovoriek, vzájomných obvinení a osobných útokov.
„Každý z otcov je presvedčený, že práve jeho syn je nevinný. Zároveň má každý vlastnú predstavu o tom, ako vzniknutý problém vyriešiť alebo ešte lepšie zamiesť pod koberec,“ približuje distribučná spoločnosť komédiu, v ktorej Jiří Mádl stvárňuje Šimona, najmladšieho z otcov. Ten sa do celej situácie dostane viac-menej náhodou. Ako jediný sa snaží zachovať pokoj a hľadať rozumné riešenie. Jeho opakom je Vlasta Řepa v podaní Ondřeja Vetchého. „Řepa je mestský policajt, ktorý je zvyknutý riešiť všetko rázne, priamo a bez zbytočných okolkov. Práve stret týchto dvoch rozdielnych pováh patrí k najkomickejším momentom filmu,“ poznamenáva distribučná spoločnosť.
David Novotný hrá Radovana, ktorý ani počas vypätej rodičovskej schôdzky nedokáže prestať ponúkať poistenia a investície, čím situáciu ešte viac komplikuje. Štvoricu uzatvára Eda v podaní Martina Pechláta. Úspešný realitný maklér je presvedčený, že za školským škandálom sa skrýva oveľa väčšie sprisahanie. Nad celým stretnutím dohliada nekompromisná riaditeľka gymnázia, ktorú si zahrala Lenka Vlasáková. Dlhé roky budovala autoritu školy a odmieta pripustiť, že by ju jediný incident mohol ohroziť. Jej neústupnosť ešte viac vyostruje napätie medzi jednotlivými otcami.
Film je postavený na konfrontácii štyroch odlišných mužských charakterov, v ktorej každá nová informácia zamotáva situáciu ešte viac. Z pôvodne banálneho stretnutia sa stáva lavína nedorozumení, manipulácií a komických konfliktov. „Tvorcovia s hercami absolvovali už prvé predpremiéry po českých kinách a prvé reakcie sú veľmi pozitívne,“ hodnotí Procházková prvé projekcie filmu režiséra a scenáristu Miroslava Ondruša.
Ten stavil na silné herecké obsadenie. Vo filme sa predstavia aj Petr Uhlík, Jiří Vyorálek, Erika Stárková, Klára Issová, Leona Skleničková, Martin Finger, Oskar Hes, Jan Nedbal a ďalší.
Dej odštartuje lyžiarsky výcvik, kde sa medzi študentmi objaví šesť gramov bieleho prášku. Riaditeľka gymnázia si preto predvolá štyroch otcov podozrivých chlapcov, aby situáciu vyriešili. Pokojné stretnutie sa po niekoľkých minútach mení na chaos plný výhovoriek, vzájomných obvinení a osobných útokov.
„Každý z otcov je presvedčený, že práve jeho syn je nevinný. Zároveň má každý vlastnú predstavu o tom, ako vzniknutý problém vyriešiť alebo ešte lepšie zamiesť pod koberec,“ približuje distribučná spoločnosť komédiu, v ktorej Jiří Mádl stvárňuje Šimona, najmladšieho z otcov. Ten sa do celej situácie dostane viac-menej náhodou. Ako jediný sa snaží zachovať pokoj a hľadať rozumné riešenie. Jeho opakom je Vlasta Řepa v podaní Ondřeja Vetchého. „Řepa je mestský policajt, ktorý je zvyknutý riešiť všetko rázne, priamo a bez zbytočných okolkov. Práve stret týchto dvoch rozdielnych pováh patrí k najkomickejším momentom filmu,“ poznamenáva distribučná spoločnosť.
David Novotný hrá Radovana, ktorý ani počas vypätej rodičovskej schôdzky nedokáže prestať ponúkať poistenia a investície, čím situáciu ešte viac komplikuje. Štvoricu uzatvára Eda v podaní Martina Pechláta. Úspešný realitný maklér je presvedčený, že za školským škandálom sa skrýva oveľa väčšie sprisahanie. Nad celým stretnutím dohliada nekompromisná riaditeľka gymnázia, ktorú si zahrala Lenka Vlasáková. Dlhé roky budovala autoritu školy a odmieta pripustiť, že by ju jediný incident mohol ohroziť. Jej neústupnosť ešte viac vyostruje napätie medzi jednotlivými otcami.
Film je postavený na konfrontácii štyroch odlišných mužských charakterov, v ktorej každá nová informácia zamotáva situáciu ešte viac. Z pôvodne banálneho stretnutia sa stáva lavína nedorozumení, manipulácií a komických konfliktov. „Tvorcovia s hercami absolvovali už prvé predpremiéry po českých kinách a prvé reakcie sú veľmi pozitívne,“ hodnotí Procházková prvé projekcie filmu režiséra a scenáristu Miroslava Ondruša.
Ten stavil na silné herecké obsadenie. Vo filme sa predstavia aj Petr Uhlík, Jiří Vyorálek, Erika Stárková, Klára Issová, Leona Skleničková, Martin Finger, Oskar Hes, Jan Nedbal a ďalší.