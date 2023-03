Česká komédia Buď chlap sa natáčala v slovenských horách

Tatranská Lomnica 15. marca (TASR) - Slovenskí diváci mohli v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách v utorok (14. 3.) večer vidieť predpremiéru nového českého filmu Buď chlap. Práve v slovenských veľhorách sa komediálna snímka vlani natáčala, režisér Michal Samir potvrdil, že to nebolo jednoduché.



"Tatry sú pre nás neprebádanou divočinou, kde sa dá stratiť. A práve o to išlo, aby sa náš hlavný hrdina Jakub Prachař stratil niekde v 'džungli'. Snažíme sa vo filme prezentovať krásu Vysokých Tatier a v komediálnej podobe aj také to nebezpečenstvo, ktoré hory prinášajú," uviedol režisér komédie, ktorá je tak trochu romantická, rodinná i dramatická.



Vo Vysokých Tatrách natáčali vlani na jar približne tri mesiace, takmer polovica filmu sa odohráva práve v horách. "Natáčanie sa mi veľmi páčilo, možno menej sa to páčilo ochranárom, keďže sme boli aj na miestach, kde inak chodí len kamzík a medveď. Pri natáčaní som si napríklad uvedomil, že sa dá umrieť v rieke, kde je 40 centimetrov vody, stretli sme aj naozajstného medveďa, videl som kamzíka, to tak na mňa zanechalo dojem, užil som si to," zhodnotil natáčanie Prachař. Upozornil, že počas tvorby filmu sa na mnohé miesta nedalo dostať inak ako pešo, takže bolo to aj fyzicky pomerne náročné.



Produkcii pri natáčaní pomáhali horskí záchranári, vodcovia i ochranári, od ktorých zároveň potrebovali aj povolenie, keďže filmový štáb sa nachádzal priamo v národnom parku. Vedúca produkcie Monika Schwarcz potvrdila, že príprava nebola jednoduchá a celý proces filmárom komplikovalo najmä počasie. "Stavali sme tábor na mieste, kde bol ešte dva týždne pred začiatkom natáčania sneh. Na konci nám však, naopak, počasie veľmi pomohlo," priblížila s tým, že vo filme účinkuje aj skutočný medveď. Bol však cvičený a filmári si ho priviezli z Maďarska.



Snímku môžu slovenskí diváci vidieť v kinách od 23. marca.