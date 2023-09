Česká rocková legenda Škwor chystá prvé slovenské turné

Bratislava 1. septembra (TASR) - Česká rocková legenda Škwor oslavuje 25 rokov na hudobnej scéne. Oslávi ich dvojicou koncertov v pražskej hale O2 Universum 6. a 7. októbra, dva dni nato vydá nový, v poradí 11. album Sobě věrnej. Na šiestich koncertoch pozdraví aj fanúšikov na Slovensku. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Nievelt.



Po prvých dvoch ochutnávkach v podobe titulnej skladby Sobě věrnej a piesne Příkaz zněl jasně kapela v týchto dňoch zverejnila obal svojho 11. radového albumu. Fanúšikovia si ho môžu predobjednať už teraz vrátane podpísanej limitovanej edície CD a číslovaného 2LP. Album Sobě věrnej oficiálne vychádza 9. októbra a prvýkrát bude exkluzívne k dispozícii na už vypredanom narodeninovom dvojkoncerte v pražskom O2 Universum.



"Myslíme si, že človek a kapela obzvlášť, by mali mať jasnú víziu svojej cesty a neuhýbať z nej. I keď nás život dostane do rôznych situácií, spoľahnúť sa môžeme vždy hlavne na seba. Rovnako to je aj s našou muzikou. Robíme ju tak, ako nás baví a ako sa nám páči, a nikdy sme si do nej - ako sa hovorí - nenechali od nikoho kecať. Vždy kladieme veľký dôraz na našich fanúšikov a snažíme sa im dávať maximum. Aj preto sme chceli, aby našich 25 rokov bolo oslavou hlavne pre nich. Pripravili sme nový album a dva už teraz vypredané koncerty v O2 Universum, kde si budú môcť novinku Sobě věrnej prvýkrát kúpiť," komentuje kapela Škwor pripravené koncerty.



"Rozhodli sme sa, že vypočujeme prosby našich fanúšikov zo Slovenska a vyrazíme na naše historicky prvé slovenské turné. Pôjde o šesť koncertov naprieč celou krajinou. Začneme vo Zvolene (3. 11.), ďalšími zastávkami budú Nitra (11. 11.), Košice (24. 11.), Bratislava (25. 11.), Trenčín (29. 11.) a Žilina (2. 12.). I keď na Slovensku nehráme príliš často, vždy sú pre nás koncerty tam skvelým zážitkom, najmä vďaka silnej energii publika. O to viac sa tešíme na jesennú šnúru," hovorí frontman Petr Hrdlička.