Česko-slovenská Superstar T. Mašková vydáva debutový album

Bratislava 8. júna (TASR) - Česko-slovenská Superstar Tereza Mašková vydáva debutový album. Štúdiová nahrávka má názov Zmatená a vychádza v piatok 12. júna. Vydanie albumu sprevádza balada Tažní ptáci. TASR o tom informovala PR manažérka Adriána Čahojová.



Mašková zvíťazila v speváckej súťaži 10. júna 2018. Za dva roky pôsobenia na hudobnej scéne stihla vydať sériu úspešných singlov. V debute New Me predviedla svoju flexibilnosť pri speve v angličtine. Nasledovala pieseň Žár, ktorou potvrdila obrovský spevácky rozsah. Baladou O nás dvou vyvrcholil záujem, ktorý vzbudila nielen medzi fanúšikmi, ale i medzi kolegami, pieseň jej totiž zložila a venovala skupina No Name. V hudobnej spomienke a pocte Láskou se splést ukázala dar pretaviť do hudobného prejavu i ten najintímnejší text a bolestivé posolstvo.



Prvé dva roky na scéne uzatvára Mašková vydaním debutového albumu Zmatená. Na nahrávke prináša 12 skladieb, z ktorých štyri už spomínané stihla vydať ako single. Odkedy zvíťazila v speváckej súťaži, tvorí a koncertuje súčasne na Slovensku i v Česku. Aj jej debut preto vznikal na ceste medzi Bratislavou a Prahou. Svedčí o tom mix českých i slovenských mien kolegov, ktorí sa na ňom podieľali - speváci Marek Ztracený, Ondřej G. Brzobohatý i Aleš Kubát (in memoriam) a producenti Oliver Žilák, Martin Maxo Šrámek, Peter Graus, Tomáš Zubák, Matej Mikloš a Matěj Vávra.



"Myslela som si, že keď budem vydávať svoj prvý album, budem vyprofilovaná speváčka, ktorá vie, čo chce. Postupom času som začala zisťovať, že to nie je až také jednoduché. Páči sa mi veľa žánrov a štýlov. Preto môj prvý album, ako hovorím, je farebný. Je na ňom všetko, čo ma baví, a v každej pesničke som zanechala kus seba, svoje emócie, slzy, šťastie a radosť. Dlho som sama zo seba bola zmätená," priblížila genézu albumu Mašková.



Debut vydáva v sprievode singla Tažní ptáci. "Napísal ju môj kamarát, veľmi dobrý muzikant Martin Kučera so svojím otcom. Náhodou som ju našla pred dvoma mesiacmi v maili. A hneď som bola rozhodnutá, že chcem, aby bola na albume," opisuje speváčka singel, ktorý má aj vlastný videoklip, nakrútil ho slovenský režisér Dušan Krajčovič. "Text je pre mňa majstrovským dielom, ktoré sa autorom vydarilo. Myslím si, že každý z nás si v tom nájde svoj pocit. Pre mňa je to zamyslieť sa sama nad sebou, nad tým, čo je v živote dôležité, aké sú priority. Neustále sa za niečím naháňame, chceme viac a viac. Nevážime si to, čo máme, a väčšinou na to prídeme, až keď to stratíme. Obzvlášť v tejto dobe je to trefné," zhodnotila Tereza.