Československý zlatý slávik Dalibor Janda má 70 rokov

Drahotuše/Bratislava 21. marca (TASR) – "Chrapláky" v 80.rokoch minulého storočia neboli v móde a Dalibor Janda to mal ťažké - nenosil sako ani kravatu, večne neoholený, hlas ako reklama na stopangin, často si koleduje o problémy – aj takto ho hodnotili vtedajšie médiá. Fanúšikovia však mali opačný názor, trikrát po sebe ho zvolili československým zlatým slávikom. Spevák, skladateľ a gitarista bude mať v utorok 21. marca 70 rokov.



Dalibor Janda, rodným menom Václav Janda, sa narodil 21. marca 1953 v obci Drahotuše, dnes mestskej časti Hraníc na Morave. Spieval od detských rokov a už v piatej triede vyhral prvú spevácku súťaž, keď zaspieval Barborku od Waldemara Matušku. Rok nato dostal od babičky na Vianoce prvú gitaru. Vyučený zámočník v rokoch 1966 - 1969 absolvoval hudobné kurzy spevu a hry na gitaru v Hraniciach. Tu aj začínal spevácku dráhu s amatérskou skupinou Pacifik Souls.



Od roku 1977 žil v Prahe, kde v roku 1978 založil skupinu Prototyp. Jeho prvou štúdiovou nahrávkou bol duet Já mám naštěstí pár přátel. Prvou sólovkou bola v roku 1980 pieseň Dívka z prázdné tramvaje. V roku 1983 vyšiel jeho prvý úspešný singel so skladbou Jahodový koktejl. V roku 1985 vydal prvú LP platňu s názvom Hurikán, z ktorej boli hity Snad jsem si ji měl všímat víc a Žít jako kaskadér. Bola najpredávanejšou platňou roka 1985 v náklade viac ako 360.000 kusov.



Ešte úspešnejšia bola druhá LP platňa s názvom Kde jsi? (1987), ktorej sa predalo bez mála pol milióna výliskov a pieseň Padá hvězda bola singlom roka 1987. Rok nato vychádza tretia LP platňa s názvom Deset prstů pro život (1988).



Jandova popularita v tom období dosiahla vrchol, trikrát po sebe, za roky 1986, 1987 a 1988 vyhral anketu Zlatý slávik v kategórii spevákov. V roku 1989 ako trojnásobný zlatý slávik vystupoval na slávnom festivale v San Remo s pesničkou Jen ty samotná a já. Ešte na konci roka 1989 založil vydavateľstvo Hurikán. Prvý vydaný album dostal názov Jen ty samotná a já, ktorý vyšiel ešte v kooperácii s vydavateľstvom Supraphon. Prvým "daliborovským" bol potom album Povídání s písničkami v roku 1990, po ňom album Co se má stát, to se stane.



V roku 2003 prežili Jandovci veľkú rodinnú tragédiu, keď syn Dalibor vo veku 21 rokov spáchal samovraždu skokom z Nuselského mosta v Prahe. V otcových stopách kráča aj dcéra Jiřina Anna (1988), ktorá sa venuje hudobnej aj autorskej dráhe, vydala už tri albumy, ten tretí V muzeu lásky vyšiel v októbri 2015.



Do týchto dní má jubilant Janda na konte viac ako dve desiatky albumov a kompilácií, z posledného obdoba sú Jeden den (vydaný v roku 2006), Páte poschodí (2007), Hvězdné duety (2009) a DVD Dalibor Janda 55 – Prototyp a hosté – Lucerna 2008 (2010). V máji 2011 vydal album s názvom Já se přiznám, v roku 2012 v reedícii album Co se má stát, to se stane z roku 1992.



V novembri 2016 mu vydal album Někde v zemi nad Zemí. Výber jeho najväčších hitov z rokov 1983 až 2018 pod názvom Velký flám vyšiel v marci 2018. V novembri 2021 vydal album Moment.