Fotograf Saudek oslávi 90. narodeniny otvorením výstavy v Bratislave

Bratislava 13. mája (TASR) - Svetoznámy český fotograf Jan Saudek oslavuje v utorok 90. narodeniny. V rovnaký deň otvorí v Stredoeurópskom dome fotografie (SEDF) v Bratislave výstavu Jan Saudek 90. Predstavuje výber toho najlepšieho z umelcovej celoživotnej tvorby a ako avizuje organizátor, prináša aj pár noviniek.



„Ide o výjavy, ktoré sú však spojené jedinou víziou - osláviť človeka ako takého,“ hovorí o svojej rozsiahlej výstave Jan Saudek. Téma ľudského života ovplyvnila celú jeho umeleckú tvorbu, k čomu ho priviedol súbor fotografií Ľudská rodina od fotografa Edwarda Steichena.



Helena Maťašová zo SEDF pripomína, že jedným z najčastejších motívov množstva Saudkových slávnych fotografií sú ženy, ktoré mu boli inšpiráciou po celý život. „Túžil som po sláve a bohatstve - a nič z toho som nedosiahol. Ale niekoľkokrát som stál blízko nevýslovnej krásy - vždy to bola žena, a to bolo pre mňa omnoho viac,“ hovorí Saudek o svojej tvorbe.



Slávu a uznanie však dosiahol na celom svete. Má za sebou vyše 450 výstav. Dostal viacero ocenení vrátane francúzskeho vyznamenania Rytier umenia a literatúry. Doma bol ocenený Medailou za zásluhy od prezidenta Miloša Zemana pri príležitosti osláv 28. októbra. Najväčšou prezentáciou Jana Saudka bola výstava v Los Angeles v roku 1998. Jeho diela sú súčasťou mnohých umeleckých zbierok.



Rozsiahla predajná výstava, inštalovaná na prvom aj druhom poschodí bratislavského SEDF, bude verejnosti prístupná od 14. mája do 1. júna.