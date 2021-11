Český herec Ladislav Frej má 80 rokov

Bratislava/Brno 26. novembra (TASR) – Najznámejšou postavou, ktorú stvárnil český herec s podmanivým hlasom Ladislav Frej, bol frustrovaný doktor Karel Sova mladší v populárnom seriáli Nemocnice na kraji města. Umelec sa uplatnil v divadle, pred kamerou aj v dabingu. Svoj hlas prepožičal napríklad inšpektorovi Barnabymu v seriáli Vraždy v Midsomeru.



Momentálne ho na javisku možno vidieť v romantickej komédii Na Zlatém jezeře v divadle ABC v Prahe.



Český herec Ladislav Frej sa v piatok 26. novembra dožíva 80 rokov.



Ladislav Frej sa narodil 26. novembra 1941 v Brne. Už ako malý chlapec spieval v detskom zbore Janáčkovej opery v Brne a taktiež hral na husle. Prijímacie skúšky na Janáčkovu akadémiu múzických umení (JAMU) v jeho rodnom meste zvládol na druhý pokus a v roku 1963 štúdium absolvoval.



Nastúpil do už zaniknutého divadla Večerní Brno (1963–1965), nasledoval angažmán vo Východočeskom divadle Pardubice (1965–1969). Neskôr sa na jeho domovskou scénou stalo pražské Divadlo S. K. Neumanna (dnes Divadlo pod Palmovkou), kde pôsobil v rokoch 1970-1979, ďalej Městská divadla pražská (1979–1987), Divadlo na Vinohradech (1987–1994) a napokon Národní divadlo (1994–1998). Následne prišiel opäť na Vinohrady, kde hral až do roku 2012.



Na divadelných doskách interpretoval množstvo postáv svetovej klasiky. Medzi jeho známe úlohy patria Don Juan (1966), Merkucio (Romeo a Julie, 1969), Mortimer (Marie Stuartovna, 1970), Saint-Florimond (Championem proti své vůli, 1981), Woland (Mistr a Markétka, 1990), George (Kdo se bojí Virginie Woolfové?, 2002), Hostinský II. (Zámek, 2010), kapitán Edgar (Tanec smrti, 2011). Ako logopéd a svojrázny terapeut Lionel Logue sa divákom predstavil v úspešnej inscenácii Králova řeč (2013), ktorá sa stále teší reprízam. V úlohe Krála Jindřicha účinkuje v divadelnej adaptácii známeho hudobného filmu Šíleně smutná princezna (2016) a v role Florenca Ziegfelda v muzikáli Funny Girl (2017). Minulý rok mala premiéru romantická komédia Na Zlatém jezeře, v ktorej sa po boku Freja predstavila aj Simona Stašová.



Známy český herec sa uplatnil aj pred kamerou. Svoj filmový debut absolvoval v roku 1964 v komédii Neobyčejná třída, hudobný talent ukázal v televíznom muzikáli Co je to ta koule žlutá (1972). Na obrazovkách ho bolo možné vidieť aj v divácky obľúbenom českom seriáli Chalupáři (1975). V roku 1976 sa Frej objavil v televíznej inscenácii s názvom Jenůfa podľa divadelní hry Gabriely Preissovej Její pastorkyňa.



K jeho najvýraznejším postavám pred kamerou patril doktor Karel Sova mladší v seriáli Nemocnice na kraji města (1977–1981), syn primára Karla Sovu v nezabudnuteľnom podaní Ladislava Chudíka. Frej si zahral aj v neskorších pokračovaniach kultového seriálu v rokoch 2003 a 2008.







Inžiniera Straku, ktorý má komplikovaný vzťah s otcom, zosobnil v rodinnom filme Za trnkovým keřem (1980) po boku Gustáva Valacha a vtedajšej detskej hviezdy Tomáša Holého. Vedľa Vlada Müllera a pod režisérskym vedením Martina Hollého mladšieho si zahral vo vojnovej dráme Signum laudis (1980).



Úloha náčelníka nadporučíka Břetislava Kubáta mu pripadla v kriminálnom seriáli Malý pitaval z velkého města (1982–1986) a syna ťažko chorého Rudolfa Hrušínskeho si zahral v snímke Návštěvní hodiny (1986). Český herec nechýbal ani v obľúbenom detektívnom seriáli Dobrodružství kriminalistiky (1989–1993) a v osemdielnom cykle kriminálnych thrillerov Černí andělé (2001). Patológa Karla Benkovského zosobnil v seriáli Kriminálka Anděl (2008 - 2014).



V roku 2010 Česká televízia natočila trojdielny televízny film o osudoch detí z detského domova Bludičky, kde stelesnil postavu otca Bendla. Naposledy si zahral v komédii Stáří není pro sraby (2021).



Manželkami Ladislava Freja boli známe herečky Gabriela Wilhelmová, Evelyna Steimarová, štvrtý raz bol ženatý s Věrou Galatíkovou, s ktorou má herec dve deti - Kristýna Frejová aj Ladislav Frej mladší sa takisto venujú herectvu.