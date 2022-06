OSLAVUJE OKRÚHLINY: Český herec Lukáš Vaculík má 60 rokov

Na archívnej snímke známy český herec Lukáš Vaculík v objatí zdravotných sestričiek. Foto: TASR Zuzana Čižmáriková / TOP TASR

Praha/Bratislava 8. júna (TASR) – Lukáš Vaculík, ktorý si v 80. a 90. rokoch minulého storočia zaistil svojím vzhľadom a hereckým talentom obrovskú popularitu, patrí dodnes k obľúbeným českým hercom. Vzostup jeho kariéry odštartovala snímka Vítr v kapse a diváci si ho môžu pamätať aj z filmov Láska z pasáže a Kamarád do deště. V stredu 8. júna sa dožíva 60 rokov.Lukáš Vaculík sa narodil 8. júna 1962 v Prahe. Po štúdiách herectva na pražskom konzervatóriu pôsobil v rokoch 1983-1985 v Armádnom umeleckom súbore Víta Nejedlého, následne získal angažmán v Mestských divadlách pražských (1985-1991) a v 90. rokoch si zahral v Divadle Komedie (1991-1993), v Divadle Rokoko (1993-1995) i v Činohernom klube (1995-1997).Momentálne je súčasťou divadelnej spoločnosti Háta, kde účinkuje napríklad v komédiách Kaktusový květ (2021) či Velké lásky v malém hotelu (2019). Diváci môžu Vaculíkove spevácke schopnosti oceniť vďaka úspešnému muzikálu Děti Ráje, ktorý sprevádzajú hity Michala Davida.Pred kamerou debutoval v televíznej inscenácii pre mládež s názvom Co je s tebou, Lenko? (1977) a v hlavnej úlohe citlivého dospievajúceho Kajdu sa predstavil vo filme Lásky mezi kapkami deště (1979) v réžii Karla Kachyňu. V snímke Jaroslava Soukupa Vítr v kapse (1982) si Vaculík zahral rebelujúceho Ondreja čeliaceho citovým problémom i strate svojho najlepšieho kamaráta, ktorého stvárnil Sagvan Tofi.Slovenský režisér Miloslav Luther v roku 1984 obsadil Vaculíka do úlohy mladého kráľa Michala v známej rozprávke Kráľ Drozdia brada. Jaroslav Soukup mu dal príležitosť vo filme Láska z pasáže (1985), v ktorej stelesnil problémového mladíka a takisto v divácky obľúbenej kriminálnej komédii Kamarád do deště (1988). V poslednom spomenutom filme si Vaculík zahral taxikára Tomáša, ktorý sa v snahe pomôcť svojmu kamarátovi Michalovi (Sagvan Tofi) ocitne v ťažkostiach. Osudy týchto dvoch hrdinov sa rozvinuli v pokračovaní s názvom Kamarád do deště II – Příběh z Brooklynu (1992).Z ďalších filmov, v ktorých sa obľúbený herec objavil v hlavných úlohách možno spomenúť romantickú vojnovú snímku s názvom Oznamuje se láskám vašim (1988), mimoriadne úspešnú komédiu Tankový prapor (1991), thriller Nahota na prodej (1993) alebo psychologickú drámu Filipa Renča Válka barev (1995).V role dobrosrdečného Kujbabu ho diváci mohli vidieť v rozprávkach Zdeňka Trošku Z pekla štěstí (1999), Z pekla štěstí 2 (2001). Ten istý filmový tvorca mu ponúkol úlohu aj v rozprávke Princezna ze mlejna 2 (2000). Šlachtica Mareka z Vartemberka stvárnil Lukáš Vaculík v stredovekej detektívke Jménem krále (2009), spravodlivého policajta v životopisnej kriminálke Příběh kmotra (2013), postavu obchodníka so smrtiacim alkoholom si vyskúšal v dráme Metanol (2018) a nechýbal ani v psychologickej dráme Spravedlnost (2017).Počas svojej hereckej kariéry bol Vaculík aj súčasťou mnohých seriálov ako napríklad Dobrá Voda (1982), Sanitka (1984), Třetí patro (1985), Lékárníkových holka (1996), Případy detektivní kanceláře Ostrozrak (2000), Černí baroni (2004), Strážce duší (2005-2009), Soukromé pasti (2008-2011) alebo Proč bychom se netopili (2009).V poslednom období si zahral kriminalistu v seriáli Temný kraj (2017-2019) a ako strážca spravodlivosti zaujal v seriáli Ochránce (2021).