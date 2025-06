Český hudobník Václav Hybš má 90 rokov

Bratislava/Praha 3. júna (TASR) – Hviezda českého hudobníka, dirigenta, skladateľa a hráča na trúbku Václava Hybša žiarila najmä v časoch, keď hudobnému svetu i televíznej zábave vládli veľké tanečné orchestre. Jeho albumy sú dôverne známe aj slovenským poslucháčom, podobne ako si verejnosť pamätá jeho tvár s neodmysliteľnou briadkou. V utorok 3. júna buda mať Václav Hybš 90 rokov.



Kapelníkom bol od svojich dvadsiatich piatich rokov. A hoci so svojím orchestrom inklinoval k žánrom ako je džez, polka či opereta, nezľakol sa účinkovania na alternatívnom rockovom festivale Trutnoff Open Air, kde nadšenému publiku zahral v roku 2016.



Václav Hybš sa narodil 3. júna 1935 v mestečku Police nad Mětují. Od detstva inklinoval k hudbe, a to aj pod vplyvom svojho otca, ktorý viedol miestny orchester. Ako 7-ročný sa začal učiť hre na klavír, neskôr pridal husle a až v dvanástich rokoch siahol po trúbke. Tej ostal verný po celý život.



V rokoch 1950 až 1955 vyštudoval hru na trúbku na pražskom konzervatóriu. Pôsobil v rôznych hudobných telesách. V roku 1960, keď vznikol Tanečný orchester Československého rozhlasu (TOČR), stal sa jeho členom. Zároveň so svojím vlastným orchestrom sprevádzal populárnych spevákov v pražskom divadle Rokoko, ale aj na vystúpeniach doma i v zahraničí - napríklad Hanu Hegerovú počas angažmánu v Paríži.



Nástup normalizácie však zmenil orientáciu aj repertoár divadla Rokoko. Hybš opustil TOČR a rozšíril svoj vlastný orchester. Spolupracoval s Waldemarom Matuškom (v rokoch 1969 - 1975) aj s ďalšími interpretmi. Pravidelne sa objavoval na televíznych obrazovkách v obľúbených programoch ako napríklad Televarieté či televízne Silvestre.



Po troch albumoch, ktoré vydal spoločne s Waldemarom Matuškom a Evou Pilarovou, vyšla dlhohrajúca platňa Václav Hybš a jeho hosté (1976), na ktorej si zaspievali špičkoví speváci a speváci tejto doby – Karel Gott, Jiří Korn, Helena Vondráčková, Hana Zagorová a mnohí ďalší. Nasledovali úspešné albumy z rôznych žánrov: Hybš hraje polku (1978), Hudební hostina Václava Hybše (1978), Hybš hraje tango, či Hybš hraje operetu (oba 1980).



Niektoré sa viazali na atraktívne prostredia: Hybš hraje na kolonádě (1985), či Hybš hraje na palubě ČSA (1986). Albumom Vyznání lásky (1985) nadviazal spoluprácu s huslistom Josefom Sukom a postupne i s ďalšími umelcami z prostredia vážnej hudby. V roku 1997 vyšiel album Koncert hvězd s Evou Urbanovou, Luciou Bílou a Petrom Dvorským.



Albumy Orchestra Václava Hybša sa stretli s veľkým záujmom poslucháčov. Hybš je držiteľom viacerých ocenení Zlatá platňa, Diamantová a Platinová platňa. V roku 2010 oslávil svoje 75. narozeniny a 50 rokov od založenia vlastného orchestru koncertom na Žofíne, ktorý zaznamenala a odvysielala – a tiež vydala na DVD – Česká televízia.



Václav Hybš sa nezľakol ani spoločnosti heavymetalových či undergroundových kapiel a v roku 2016 vystúpil na festivale Trutnoff Open Air. Profiloval sa aj ako autor filmovej hudby napríklad v komédii Drahé tety a já (1974), takisto aranžoval všetky skladby resp. úpravy skladieb pre svoj orchester.



„Keď som priniesol na nahrávanie do štúdia plnú tašku nôt a začal som ich rozdávať hudobníkom, ozývalo sa zo všetkých strán: ´Kde sú noty, tam je bieda!´ Z toho sa postupom času stal slogan, ktorý som následne prijal ako svoje krédo, pretože platí do dnešných dní. Dnes, tak ako v minulosti, radoví hráči pôsobia v mnohých orchestroch naraz, aby si práve vďaka notám vylepšili svoju životnú úroveň,“ zaspomínal si Václav Hybš na svoje začiatky.