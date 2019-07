Cestuj s CEWE 2019

Po minuloročnom úspechu prvého ročníku projektu CESTUJ S CEWE sa spoločnosť CEWE a.s. rozhodla tento rok s projektom pokračovať!

Bratislava 3. júla (OTS) - Základná myšlienka projektu spájať fotografiu, cestovanie a krásy Slovenska ostala bezo zmeny, avšak nastali určité rozšírenia, ktoré majú tento rok projekt vylepšiť.



Počas 30 dní cestovania budú dvaja Slováci, Mária Badinská a Martin Ondruš, cestovať po Slovensku a Českej republike s cieľom ukázať menej známe miesta hodné návštevy. Svoju cestu začali 1.júla 2019 v Košiciach a ukončia ju 31.7. u našich susedov v Českej republike v Prahe. Počas cesty ich čaká mnoho krásnych miest, ktoré sú hodné videnia v Slovenskej a Českej republike. Celý priebeh cesty je možné sledovať prostredníctvom sociálnej platformy Instagram na účte spoločnosti CEWE a.s. @cewefotolab_sk, blogových článkov a videí, ktoré cestovatelia vytvoria počas mesiaca na cestách.



Tento projekt by nebolo možné vytvoriť bez pomoci partnerov. Spoločnosť Sony poskytla fotoaparáty, vďaka ktorým vzniknú fotografie a videa dokumentujúce priebeh cesty. Na možnosti bezpečného presunu cestovateľov participovala spoločnosť MINI Slovakia. Bezproblémovú komunikáciu zabezpečila spoločnosť O2 prostredníctvom mobilného internetu. Spoločnosť H&M poskytla cestovateľom oblečenie do každého počasia a energiu im zabezpečia tyčinky od spoločnosti Marva a arašidové maslá od spoločnosti PURE Nuts.



Projekt sa teší pozitívnemu ohlasu fanúšikov z minulého ročníka, partnerov projektu ale aj organizátorov a cestovateľov. Cestovateľka Mária očakáva: „Že to bude najväčšia dobrodružina leta 2019.“



Projekt CESTUJ S CEWE prekračuje hranice. V metropole Českej republiky slovenskí cestovatelia predajú štafetu českým kolegom, ktorí budú cestovať v mesiaci august a tvoriť content pre CeWe Color a.s. v Českej republike.