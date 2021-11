Legendárny westernový harmonikár Charles Bronson by oslávil 100 rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Ehrenfeld/Bratislava 3. novembra (TASR) - Mnohí amerického herca Charlesa Bronsona pre jeho výzor považovali za Indiána, ale predstaviteľ pištoľníka Bernarda O'Reillyho z westernu Sedem statočných či legendárneho "" z ešte slávnejšieho westernu Vtedy na Západe, mal litovsko-tatárske korene. Okrem pištoľníkov stvárnil Bronson množstvo akčných hrdinov, ktorí na ceste za spravodlivosťou využívali nielen dôvtip, ale aj fyzickú silu a zbrane.Od narodenia charizmatického predstaviteľa drsných chlapíkov uplynulo dnes, v stredu 3. novembra, 100 rokov.Charles Bronson, rodným menom Charles Dennis Buchinsky, sa narodil 3. novembra 1921 v baníckom meste Ehrenfeld. Jeho otec mal litovsko-tatársky pôvod a matka litovské korene. Budúci slávny herec vyrastal v chudobných pomeroch, mal 14 súrodencov a neovládal veľmi dobre ani anglický jazyk, v rodine sa hovorilo prevažne rusky a litovsky.Keď mal desať rokov, zomrel mu otec, a tak musel prácou v bani finančne prispievať do skromného rodinného rozpočtu. Ako jedinému zo súrodencov sa mu však podarilo dokončiť strednú školu, na ktorú nemal príjemné spomienky. Bol terčom posmeškov pre oblečenie, ktoré dedil po svojich starších sestrách.Vojenská služba pre neho znamenala príjemnú zmenu, lebo život v kasárňach predstavoval oveľa väčšie pohodlie ako v rodinnom kruhu. Počas druhej svetovej vojny slúžil pri letectve a bojoval v Pacifiku.Po odchode do civilu vystriedal viaceré zamestnania, ale lákal ho svet hereckých hviezd. V roku 1947 začal vo Philadelphii navštevovať hereckú školu, kde sa zoznámil aj s prvou manželkou Harriet Tendlerovou, s ktorou mal dcéru a syna.Pred filmovou kamerou debutoval v roku 1951 v komédii režisérov Henryho Hathawaya a Lewisa Seilera You're in the Navy Now (Teraz ste v námorníctve). Výraznejšej postavy, ktorú stvárnil už ako Charles Bronson, sa dočkal v thrilleri House of Wax (Dom voskových figurín, 1953), ktorý režíroval André de Toth.V roku 1954 sa objavil vo westernoch Vera Cruz (r. Robert Aldrich), Riding Shotgun (r. André de Toth) a Apache (r. Robert Aldrich). Prvé hlavné postavy si strihol vo westerne Showdown at Boot Hill (1958) režiséra Gena Fowlera a v thrilleri Machine-Gun Kelly (1958), pod ktorý sa podpísal režisér Roger Corman.Definitívny zlom v Bronsonovej kariére znamenal western z roku 1960 Sedem statočných (The Magnificent Seven) režiséra Johna Sturgesa, v ktorom stvárnil mlčanlivého írsko-mexického pištoľníka Bernarda O'Reillyho. Vo westernovej klasike si zahral po boku Yula Brynnera, Steva McQueena či Horsta Buchholza.Po úspechu Siedmich statočných sa Bronson predstavil vo vojnovej dráme The Great Escape (Veľký útek, r. John Sturges, 1963), hlavnú postavu stvárnil vo westerne Guns of Diablo (r. Boris Sagal, 1964) či v ďalšej dráme z vojenského prostredia The Dirty Dozen (Tucet špinavcov, r. Robert Aldrich, 1967).V roku 1968 sa na filmovom plátne objavil v jednom z najslávnejších westernov Vtedy na Západe (Once Upon a Time in the West). Stvárnil pištoľníka prezývaného "", ktorý svoju pomstu ohlasoval podmanivou melódiou ústnej harmoniky. Pod legendárny western sa podpísal taliansky režisér Sergio Leone, ktorý o Bronsonovi vyhlásil, že je to najlepší herec, s ktorým kedy pracoval. Podmanivú hudbu zložil taliansky skladateľ Ennio Morricone a v snímke účinkoval slávny herec Henry Fonda či legenda kinematografie Claudia Cardinale.V Európe nakrútil aj úspešnú taliansko-francúzsku kriminálku Cestujúci v daždi (L'uomo venuto dalla pioggia, 1970) režiséra René Clémenta, alebo western Červené slnko (Sole rosso, r. Terence Young, 1971), v ktorom si zahral po boku Alaina Delona.Po návrate od USA nadviazal spoluprácu s režisérom Michaelom Winnerom, z ktorej vzišiel western Chato's land (Chatova zem, 1972), akčná snímka The Mechanic (Mechanik zabijak, 1972) či dráma o architektovi, ktorému pouliční gangstri znásilnili ženu a dcéru, Death Wish (Prianie smrti, 1974), ktorá sa dočkala ďalších troch pokračovaní z rokov 1982, 1985 a 1986. Posledný diel režíroval J. Lee Thomson, s ktorým Bronson nakrútil aj thriller Messenger of Death (Posol smrti, 1988).V závere kariéry Bronson zaujal v televíznych projektoch ako The Sea Wolf (Morský vlk, 1993), Donato and Daughter (Donato a dcéra, 1993) či v kriminálnej trilógii Family of Cops (Rodina policajtov, 1995, 1997, 1999).Po rozvode s prvou manželkou Harriet Tendlerovou sa oženil s herečkou Jill Irelandovou, s ktorou mal jednu dcéru. Po jej smrti sa tretíkrát oženil so svojou opatrovateľkou Kim Weeksovou.Legendárny herec Charles Bronson zomrel 30. augusta 2003 vo veku 81 rokov na zápal pľúc. Posledné roky svojho života trpel Alzheimerovou chorobou.