Chcete doma tlačiť kvalitne a spoľahlivo?
Nepodceňujte výber náplní a papiera.
Autor OTS
Bratislava 20. apríla (OTS) - Atramentová tlačiareň dokáže byť v domácnosti užitočným zariadením. Či už chcete tlačiť dôležité zmluvy, školské projekty vašich detí, alebo rodinné fotografie, pri kúpe tlačiarne sa nemusíte obávať, že by bola zbytočná. K tlačiarni však patrí aj spotrebný materiál v podobe náplní a papiera.
Ako sme už spomenuli v úvode, atramentová tlačiareň sa môže stať aj vo vašej domácnosti nepostrádateľným pomocníkom. Aby však všetko fungovalo tak, ako má (a ideálne s „optimalizovanými“ nákladmi), treba si dať záležať nielen pri výbere náplní, ale aj papiera. A samozrejme, mať doma vždy „rezervu“ spotrebného materiálu.
Ako identifikovať správne náplne pre vašu tlačiareň?Výber náplní do tlačiarne sa môže niekomu zdať komplikovaný, ale v skutočnosti ide o pomerne jednoduchú záležitosť. V prvom rade je potrebné identifikovať typ náplní pre vašu tlačiareň. To môžete urobiť buď podľa modelu tlačiarne, ktorý býva zvyčajne uvedený na tlačiarni, prípadne v manuáli, alebo podľa označenia samotných náplní, napr. cartridge HP 301. Toto označenie nájdete priamo na náplni alebo na štítku vo vnútri tlačiarne.
Originálne, renovované a kompatibilné náplneVýber náplní však nie je len o tom nájsť správny typ pre vašu tlačiareň. V závislosti od vašej tlačiarne môžete mať na výber okrem originálnych náplní HP ponúkajúcich stopercentnú kompatibilitu a maximálnu kvalitu tlače aj alternatívne (renovované alebo kompatibilné) náplne. Tie sú v porovnaní s originálnymi náplňami výrazne lacnejšie, ale ich kvalita kolíše naprieč rôznymi výrobcami.
Na výbere papiera záleží viac, než si možno myslíteVäčšina ľudí chápe, že výber kvalitných náplní je dôležitý. Mnohí však podceňujú výber papiera. Aj bežný kancelársky papier sa však odlišuje viacerými parametrami, ako sú gramáž, či belosť. Nekvalitný papier zhoršuje kvalitu tlače a častejšie sa v tlačiarni zasekáva, čo môže viesť k poškodeniu jej citlivých komponentov. Ešte dôležitejší je výber pri fotopapieri. Na sýtosti farieb, kontraste, či dlhodobom zachovaní kvality vytlačenej fotografie sa totiž rozdiely medzi fotopapiermi prejavia ešte výraznejšie.
Ako sme už spomenuli v úvode, atramentová tlačiareň sa môže stať aj vo vašej domácnosti nepostrádateľným pomocníkom. Aby však všetko fungovalo tak, ako má (a ideálne s „optimalizovanými“ nákladmi), treba si dať záležať nielen pri výbere náplní, ale aj papiera. A samozrejme, mať doma vždy „rezervu“ spotrebného materiálu.