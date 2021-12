Chiki liki tu-a nahrali nové EP Venované pamiatke budúcich zosnulým

Bratislava 10. decembra (TASR) – Prešovská skupina Chiki liki tu-a zložila a nahrala nové EP s názvom Venované pamiatke budúcich zosnulých. Skladby z neho predstavia na on-line koncerte. TASR informoval PR manažér Edo Kopček.



Už túto sobotu sa mala konať oslava 3. výročia založenia prešovského klubu Stromoradie. Keďže sú všetky kluby zatvorené pre aktuálnu pandemickú situáciu, upravený program podujatia sa presunie do on-line priestoru. Chiki liki tu-a zahrajú koncert a v rámci neho predstavia skladby z nového EP, čím úspešne zakončili tohtoročné štipendium, ktoré získali jej členovia od Fondu na podporu umenia. Live stream sa začne v sobotu 11. decembra o 20.00 h. Fanúšikovia ho môžu sledovať na webe stream.stromoradie.sk, prípadne na facebookovom profile klubu alebo kapely.



„Nikto nevie, kedy sa kluby otvoria, no chceme sa s touto sezónou rozlúčiť a aspoň takto poďakovať fanúšikom klubu aj kapely za priazeň. Sobota mala byť zároveň oslavou a vyvrcholením odmeny pre našich hlavných podporovateľov z aprílovej kampane na podporu Stromoradia. Nedá sa to teraz zrealizovať v takej verzii, ako sme plánovali, keďže je situácia, aká je,” pozýva k počítačovým obrazovkám Martin Višňovský.



Chiki liki tu-a zložili, otextovali a nahrali nové EP za 48 hodín a obsahuje sedem pesničiek, presnejšie päť nových skladieb plus intro a outro. Po textovej stránke riešia opäť výlučne spoločenské témy. „Pri písaní nových skladieb sme si spomenuli aj na veľa muzikantov, ktorí sú v podobnej situácii ako my, niektorí sú na tom aj oveľa horšie a niektorí už medzi nami ani nie sú,” dodáva.



„EP vydáme zatiaľ digitálne. Do budúcna nie je žiaden plán, pretože plán nemá ani ministerstvo kultúry. Vieme, čo bude 1. januára, bude štátny sviatok, ale čo bude 2. januára, to netušíme. Nová nahrávka je pre nás aspoň troška radosti do tohto smútku. Ak by som to mal nejako zhodnotiť, bolo veľmi pekné, myslím pocitovo, že sme si to len tak ťukli bez akýchkoľvek záväzkov. Skrátka sme sa odosobnili a tešili sa z toho, že to vieme dať bez problémov dokopy. Veď uvidíte,” uzatvára Višňovský.