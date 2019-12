Chiki Liki Tu-A venujú honorár Marekovi a Silvii z vybuchnutej bytovky

Prešov 14. decembra (TASR) - Je tomu rok, čo prešovskí hudobníci z Chiki Liki Tu-A otvorili vlastný multimediálny priestor Stromoradie. Súčasne je to 24 rokov a dva dni od prvého koncertu v prešovskom Parku kultúry a oddychu (PKO), kde sa Chiki Liki Tu-A predstavili ako domáci 'support' skupiny Mňága a Žďorp. Pod sledom udalostí z minulého týždňa, keď Slovenskom otriasla tragická udalosť výbuchu v paneláku na prešovskom sídlisku, reagovali aj chlapci z kapely. TASR informoval PR manažér Edo Kopček.



„V piatok (13. 12.) malo naše Stromoradie prvé výročie. Veľmi sme sa na to tešili, ale posledný piatok nás dal dosť do pomykova. Nemohli sme oslavovať bez toho, aby sme podali pomocnú ruku niekomu, koho poznáme a kto tú tragédiu zažil na vlastnej koži, chvalabohu s dobrým koncom,“ uviedli pre médiá Chiki Liki Tu-A s tým, že sa rozhodli venovať vstupné zo svojho koncertu Marekovi a Silvii Majorošovcom.



Marek Majoroš šéfuje T.O.P. Big Bandu Prešov, v ktorom jeho manželka Silvia spieva. S Chiki Liki Tu-A spolupracovali viackrát. Napríklad s nimi hrali špeciálny program na Dňoch mesta Prešov alebo festivale Pohoda.



„Marek nám nahrával tiež trubky na náš album 3x4=13. V horiacom byte prišiel o všetky svoje nástroje a noty, pravdepodobne aj našej kapely. V piatok sme hrali pre nich,“ dodáva basgitarista Martin Višňovský.