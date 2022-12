Čakajte energiu, klasiky i novinky: Chris Corner príde do Bratislavy

Bratislava 19. decembra (TASR) – Anglický hudobník Chris Corner príde s projektom IAMX predstaviť do Bratislavy dva nové štúdiové albumy. Muzikant, ktorý sa v 90. rokoch dostal do povedomia pôsobením v skupine Sneaker Pimps, vystúpi 26. septembra 2023 s kapelou v Majestic Music Clube (MMC).



"V hlavnom meste sa ukáže po viac než štyroch rokoch v rámci turné Fault Lines 1, pričom pôjde už o jeho ôsmy koncert v slovenskej metropole," uviedol pre TASR PR manažér Ján Papač. "Okrem materiálu z albumov, ktoré vyjdú na jar a na jeseň 2023, samozrejme zaznie aj prierez staršími vecami IAMX," dodal.



"Som pripravený byť naspäť na pódiu a znovu rozbehnúť moju psychosexuálnu hudobnú terapiu. Čakajte energiu, klasiky aj úplne nové skladby, ktoré ešte len uzrú svetlo sveta. Potrebujem vás tam. Všetok ten pot aj slzy," oslovuje svojich fanúšikov 48-ročný hudobník.



Projekt IAMX vo svojej tvorbe primiešava do rocku elektroniku. "Vytvára nádherné, temnejšie kompozície, často so sexuálnou tematikou, ktorých čaro sa naplno ukazuje práve naživo. Podpisuje sa pod to aj excentrický prejav Cornera spolu s vizuálnou šou, ktorá to všetko dofarbuje," približujú organizátori koncertu. Projekt má na konte desať albumov a viacero singlov. Skladby IAMX sú známe aj z amerického seriálu How to Get Away with Murder.