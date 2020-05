Christie's ponúka na predaj mesačný meteorit

Londýn 1. mája (TASR) - Jeden z najväčších mesačných meteoritov ponúkol vo štvrtok do súkromného predaja aukčný dom Christie's so sídlom v Londýne. Požadovaná suma za mesačnú skalu s hmotnosťou 13,5 kilogramu je dva milióny libier (2,3 milióna eur). Podľa odborníkov ide o piaty najväčší mesačný meteorit, aký sa našiel na Zemi.



Informovali o tom tlačová agentúra Reuters a spravodajská stanica CNN.



Fragment približne veľkosti futbalovej lopty bol pravdepodobne odrazený z povrchu Mesiaca pri zrážke tohto vesmírneho telesa s asteroidom alebo kométou a následne dopadol do Saharskej púšte.



Meteorit s oficiálnym označením NWA 12691 objavili pred dvoma rokmi. Na Zemi sa nachádza iba 650 kilogramov zdokumentovaných mesačných meteoritov.



Vedci pôvod meteoritu potvrdili na základe porovnania so vzorkami kameňov, ktoré priviezli z Mesiaca americké vesmírne misie programu Apollo v 60. a 70. rokoch. Meteority sú mimoriadne vzácne, pričom iba jeden z tisíc pochádza z Mesiaca, tvrdí vedúci oddelenia Christie's pre prírodné vedy James Hyslop.



"Držať v ruke kúsok iného sveta je zážitok, na aký nikdy nezabudnete. Očakávame veľký medzinárodný záujem zo strany prírodovedných múzeí. Je to úžasná trofej pre každého, kto sa zaujíma o dejiny vesmíru alebo prieskum Mesiaca," dodal Hyslop.