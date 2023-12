Jakubisko, Patejdl, Rysová či Heriban: Kto nás opustil v roku 2023?

JANUÁR



FEBRUÁR

Na archívnej snímke režisér Juraj Jakubisko. Foto: TASR - Dano Veselský

MAREC

APRÍL

MÁJ

Na archívnej snímke herec Daniel Heriban. Foto: TASR - Michal Svítok

Na archívnej snímke herečka Milka Zimková. Foto: TASR/Martin Baumann

JÚN

JÚL

AUGUST

Na archívnej snímke herec Dušan Kaprálik. Foto: TASR Martin Baumann

SEPTEMBER

OKTÓBER

Na archívnej snímke herečka Eva Rysová. FOTO TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

NOVEMBER

Na archívnej snímke bývalá ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR - Pavel Neubauer

DECEMBER

Bratislava 19. decembra (TASR) - TASR prináša prvú časť výberovej chronológie slovenských osobností, ktoré zomreli počas roka 2023.- Vo veku 91 rokov zomrel bývalý lyžiar Ladislav Harvan, ktorý pôsobil ako ústredný rozhodca a technický delegát Medzinárodnej lyžiarskej federácie. Bol čestným členom Slovenského olympijského a športového výboru a pôsobil aj ako predseda Slovenského lyžiarskeho zväzu.- Jozef Dravecký, diplomat a matematik, zomrel vo veku 75 rokov. Pôsobil v Sofii ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR. V roku 2000 bol vyslaný do Rigy, kde ako veľvyslanec zakladal a viedol slovenský zastupiteľský úrad pre Lotyšsko, Litvu a Estónsko. Jeho posledným veľvyslaneckým postom bola Svätá stolica.- Vo veku 84 rokov zomrel bývalý československý hokejový reprezentant Jozef Čapla. Do hokejovej histórie sa zapísal aj ako vynálezca legendárnej hokejky s ohnutou čepeľou, ktorá dostala pomenovanie "alpačka".- Bývalý šéf slovenského sánkovania Martin Findura zomrel vo veku 60 rokov.- Vo veku 74 rokov zomrel Ivan Kováč, bývalý popredný rozhlasový reportér a zároveň výborný atlét. Bol držiteľom najstaršieho mužského slovenského rekordu, a to na trati 1500 m (3:39,4 min).- Miloš Janoušek, folkový pesničkár, spisovateľ, publicista, zomrel vo veku 70 rokov. Občianskym povolaním bol lekár a pôsobil tiež na Úrade verejného zdravotníctva SR.- Vo veku 89 rokov zomrel literárny vedec Milan Hamada, ktorý svojim literárno-vedným dielom predstavoval v slovenskej kultúre 20. a 21. storočia osobitý fenomén.- Vo veku 96 rokov zomrela lekárka, zakladateľka a prezidentka Ligy proti rakovine Eva Siracká. Na čele ligy, ktorej žltý narcis sa stal symbolom boja proti zákernej chorobe, stála 30 rokov.- Jozef Barinka, akademický sochár, ktorý patril medzi významných tvorcov moderného slovenského sochárstva 20. storočia, zomrel vo veku 79 rokov. Do povedomia verejnosti sa dostal aj ako autor kolekcie trofejí pre Slovenský zväz ľadového hokeja.- Vo veku 84 rokov zomrel filmový režisér Juraj Jakubisko. Medzi jeho známe filmy patria snímky Kristove roky, Vtáčkovia, siroty a blázni, Tisícročná včela, Sedím na konári a je mi dobre, Bathory či legendárna rozprávka Perinbaba.- Vo veku 86 rokov zomrel bývalý medzinárodný rozhodca a od roku 2019 člen Siene slávy slovenského volejbalu Vladimír Kovalík.- Vo veku 83 rokov zomrel bývalý úspešný skokan do diaľky a neskôr tréner v banskobystrickej Dukle Ján Solčáni.- Vo veku 74 rokov zomrel bývalý predseda Obce Slovákov v ČR, podpredseda a generálny tajomník Svetového združenia Slovákov v zahraničí Peter Lipták.- Vo veku nedožitých 88 rokov zomrel bývalý československý futbalový reprezentant Josef Vojta. Bol členom tímu, ktorý získal na majstrovstvách Európy 1960 bronzové medaily. O štyri roky neskôr si zahral vo finále olympijského turnaja v Tokiu, v ktorom Československo prehralo s Maďarskom 1:2.- Karol Mikuláš, najstarší československý baník, zomrel vo veku 100 rokov.- Vo veku 81 rokov zomrel publicista a diplomat Viliam Roth, ktorý stál pri zrode zahraničnej služby samostatnej SR.- Vladimír Obšil, herec, dlhoročný člen Činohry Slovenského národného divadla, zomrel vo veku 65 rokov.- Vo veku 77 rokov zomrel režisér Stanislav Párnický. V jeho tvorbe hraných filmov vynikla psychologická dráma Kára plná bolesti. V roku 1995 nakrútil aj pokračovanie filmu Štefana Uhra Pásla kone na betóne s názvom ...kone na betóne.- Vo veku 88 rokov zomrel herec, scenárista, kabaretiér, spevák, konferencier a spisovateľ Jaroslav Ďuríček. Bol tvárou Dedinského divadla a kabaretu Tatra Revue. Účinkoval tiež na Novej scéne.- Vo veku 103 rokov zomrel protifašistický odbojár František Marek. Bol posledným Slovákom, ktorý počas druhej svetovej vojny po boku talianskych partizánov bojoval proti Benitovi Mussolinimu.- Ján Vilikovský, bývalý slovenský veľvyslanec a významný prekladateľ, zomrel vo veku 85 rokov. V rokoch 1993 - 1996 bol prvým veľvyslancom SR v Spojenom kráľovstve.- Nestor slovenskej športovej žurnalistiky a čestný člen Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Kšiňan zomrel vo veku 96 rokov.- Vo veku 90 rokov zomrel jazykovedec Ábel Kráľ, ktorý patril k osobnostiam slovenskej jazykovedy, najmä oblasti slovenskej výslovnosti - fonetiky, fonológie a slovenskej ortoepie.- Vo veku 89 rokov zomrel emeritný košický arcibiskup Alojz Tkáč.- Daniel Heriban, herec a hudobník, zomrel vo veku 43 rokov. Bol členom Činohry SND. Účinkoval aj v mnohých filmoch ako Únos, Sviňa či Muž, ktorý stál v ceste.- Vo veku 75 rokov zomrel slovenský huslista, dirigent a vedúci významných orchestrov vo viacerých európskych krajinách Jack Martin Händler.- Vo veku 70 rokov zomrel akademický maliar Alexej Vojtášek, ktorý ilustroval viac ako stovku knižných titulov a jeho diela sa nachádzajú v súkromných aj galerijných zbierkach doma i v zahraničí.- Milka Zimková, herečka, spisovateľka a scenáristka, zomrela vo veku 71 rokov. Jednou z jej životných filmových úloh bola postava Johany Ovšenej z legendárnych filmov Pásla kone na betóne a ...kone na betóne. Patrila na Slovensku aj k najvýraznejším predstaviteľkám divadla jedného herca.- Vo veku 49 rokov zomrel výtvarník Erik Binder, ktorého tvorba zahŕňala maľby, grafiky, inštalácie, video a performancie.- Juraj Sarvaš, herec, scenárista, režisér, pedagóg, recitátor, zomrel vo veku 91 rokov. Bol jedným z posledných pamätníkov zlatej éry slovenského divadelníctva. V SND pôsobil 35 rokov.- Vo veku 71 rokov zomrela popredná slovenská diaľkarka, najlepšia československá atlétka v premiére halových Majstrovstiev Európy 1970 Mária Devínska.- Zomrel bývalý predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Chromý.- Vo veku 70 rokov zomrela jedna z významných postáv slovenskej hádzanárskej histórie Mária Labayová. Počas kariéry si na konto pripísala 99 štartov v československej reprezentácii.- Vo veku nedožitých 102 rokov zomrel posledný priamy účastník bojov o Dukliansky priesmyk Štefan Šteflovič.- Bývalý slovenský futbalový útočník a vicemajster sveta z roku 1962 Adolf Scherer zomrel vo veku 85 rokov.- Pri dopravnej nehode v Bratislave zahynul vedec a bývalý štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, profesor Dušan Velič. Mal 56 rokov.- Vo veku 74 rokov zomrel bývalý dlhoročný hráč ŠK Slovan Bratislava Bohumil Bizoň, nastúpil aj v pamätnom finále Pohára víťazov pohárov v roku 1969 v Bazileji proti FC Barcelona, v ktorom "belasí" získali svoju najvzácnejšiu trofej.- Vo veku 81 rokov zomrel spisovateľ, prekladateľ a novinár Ferenc Ardamica.- Vo veku nedožitých 101 rokov zomrela akademická maliarka Oľga Bartošíková.- Dušan Kaprálik, herec, režisér i divadelný pedagóg, zomrel vo veku 75 rokov.- Vo veku 92 rokov zomrel akademický maliar Zdeno Horecký.- Vo veku 68 rokov zomrel skladateľ, aranžér, spevák, dlhoročný člen skupiny Elán a hráč na klávesové nástroje Vašo Patejdl.- Anton Obložinský, bývalý futbalista a dlhoročný hráč Interu Bratislava zomrel vo veku 80 rokov.- Vo veku 68 rokov zomrel známy fotograf Ctibor Bachratý, ktorý bol aj dlhoročným fotografom Slovenského národného divadla.- Psychiater a exminister zdravotníctva Alojz Rakús zomrel vo veku 76 rokov. Ako minister zdravotníctva pôsobil v rokoch 1990 - 1992.- Vo veku 89 rokov zomrel režisér Juraj Svoboda. Ako režisér pôsobil v divadle, televízii aj rozhlase. Bol pedagógom na Akadémii umení v Banskej Bystrici či na VŠMU. Venoval sa tiež písaniu.- Vo veku 25 rokov zomrela muzikálová a operná speváčka Patricia Burda Janečková.- Vo veku nedožitých 83 rokov zomrel československý reprezentant v bežeckom lyžovaní, tréner a autor bežeckých tratí na Skalke Ondrej Párička.- Eva Rysová, divadelná, filmová a televízna herečka, zomrela vo veku 91 rokov. Účinkovala v takmer dvoch desiatkach televíznych filmov.- Vo veku 59 rokov zomrel bývalý generálny prokurátor SR Dobroslav Trnka.- Vo veku 78 rokov zomrel novinár a spisovateľ Michal Havran starší.- Dlhoročný herec trnavského divadla Michal Monček zomrel veku 88 rokov.- Vo veku 81 rokov zomrel všestranný hudobný skladateľ Igor Bázlik, autor populárnych piesní, šansónov a hudobných scénických diel.- Vo veku 56 rokov zomrela akademička, vedkyňa a bývalá ministerka školstva Martina Lubyová.- Vo veku 43 rokov zomrela na Floride v USA slovenská speváčka Barbara Haščáková, známa z pôsobenia v skupine Maduar a v zoskupení MC Erik & Barbara.- Vo veku 66 rokov zomrel bývalý rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť.- Vo veku 81 rokov zomrel folklorista Karol Purtz z Kežmarku, ktorý roky stál na čele folklórneho súboru Magura.- Vo veku 86 rokov zomrel básnik, aforista, textár piesní a autor kníh pre deti Tomáš Janovic.- Vo veku 69 rokov zomrel Rudolf Hrubý, spoluzakladateľ firmy Eset a väčšinový akcionár HC Slovan Bratislava.