Cibula Fest aj druhý deň priniesol výbornú atmosféru

Holíč 23. júla (TASR) – Horné Záhorie žije hudbou, na letisku v Holíči pokračoval druhým dňom (22. 7.) 14. ročník česko – slovenského festivalu Cibula Fest 2023. Headlinermi druhého dňa boli Tomáš Klus, No Name a Tublatanka.



Speváka, skladateľa, gitaristu a herca Tomáša Klusa, českého zlatého slávika za rok 2012, zdobí zlatá medaila z roku 2002 v modernom päťboji družstiev na dorasteneckých Majstrovstvách Európy. Športová energia v ňom prebýva dodnes, Tomáš je jednoducho živel a potvrdil to aj v Holíči, jednak špecifickou komunikáciou s tisíckami fanúšikov aj výkonom na pódiu. Pri pesničkách Cítím, Panenka, Chybíš mi, Nina, Do nebe, Napojen, A pak, Pánubohudooken, Sibyla, PanToffel či Marie sa fanúšikovia do sýtosti vyskákali či vytlieskali, vrátane Tomáša a jeho muzikantov na pódiu.



"Prvá polovica leta je dobra, náramne si to užívame, veľa hráme. Myslím že sa stal taký pocovidový boom, že ľudia chodia a veľmi sa chcú baviť, a je im vlastne jedno, kto hrá. Ja som človek, ktorý miluje všetko čo robí a je vďačný, že to robiť môže. A ak tú vďačnosť prejavujem tak, že na koncertoch hrám pesničky alebo nakrúcam nejaký film, to je jedno," povedal pre TASR Tomáš Klus.



Spevácky zbor fanúšikov pred pódiom pokračoval v tancovačke aj so skupinou No Name. Košická formácia bratov Timkovcov je na scéne od roku 1996, vydali osem štúdiových albumov a hitov majú na rozdávanie. Diváci, mladší aj dospelejší počúvali Igora Timka na slovo a zabávali sa pri pesničkách Starosta, Na na naa, Nie alebo áno, Život, Hľadám, Elity, Čím to je, Ďakujem že si, Žily, Prvá, Večnosť či Ty a tvoja sestra.



"Dnes večer sme dostali šancu zahrať na tak veľkom festivale, je to úžasné a zvlášť ešte po dvojročnom odstupe. Človek si to váži viac, lebo predtým to bolo normálne, ale po tých dvoch rokoch sme zistili, že je to luxusný pocit a nedá sa to vykúpiť ani nahradiť ničím iným. Od 15. apríla sme sa nezastavili a končíme až 26. septembra, teraz sme v jednom ťahu a nemám pocit, že by to malo byť niečo iné," povedal pre TASR líder Igor Timko.



Kto nepozná Tublatanku, ten nepozná slovenskú hudbu. Trojica Ďurinda, Topor a Schloser je na scéne už 40 rokov, ktoré oslávili na jarnom slovenskom turné a budú pokračovať na jeseň. Stále majú fanúšikom čo povedať aj vďaka hitom Vo veľkej škole dní, Kúpim si kilo lásky, Ja sa vrátim, Dnes, Môj starý dobrý kabát, Dobrí priatelia, Loď do neznáma, Pravda víťazí či Žeravé znamenie osudu.



"August bude koncertný a začnú prípravy na september, ideme hrať do Londýna, potom máme zraz s fanklubom na Morave, príde 250 ľudí z celého Česka a Slovenska. Už sme to raz absolvovali a ja sa teším, že máme takých verných fanúšikov. Mali sme dobrú jar, slovenská šnúra vyšla úžasne a veríme, že jeseň bude ešte lepšia, máme tam 14 koncertov," hovorí líder Martin Ďurinda.