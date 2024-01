Cibula Fest ohlásil ďalšie mená, prídu IMT Smile aj Katka Knechtová

Bratislava 23. januára (TASR) - Organizátori najväčšieho česko-slovenského festivalu Cibula Fest naplno pripravujú 15. ročník a po už ohlásených headlineroch pribudli do programu ďalšie zvučné mená z hudobnej scény oboch krajín. Ku hviezdam ako Kryštof, Mirai, Michal David a ďalší sa do festivalového programu zaradia aj jedna z najúspešnejších slovenských kapiel IMT Smile, Katka Knechtová, Walda Gang či tajomné rockové Panoptiko. V termíne od 18. do 20. júla tak na letisku v Holíči odštartuje festival toho najlepšieho, čo hudobné scény oboch krajín ponúkajú. TASR informoval PR manažér Dodo Mikláš.



Vystúpenie kapely Kryštof bude jej jediným koncertom na Slovensku v roku 2024 a po letných mesiacoch si kapela dá koncertnú pauzu na neurčito. Ich vystúpenie tak bude na dlhší čas poslednou možnosťou vidieť Richarda Krajča a spol. v našich končinách naživo. IMT Smile s fenomenálnym Ivanom Táslerom sa na festival do Holíča vracia po dlhých deviatich rokoch. Premiéru v rámci trojdňového podujatia na tomto mieste odpáli Michal David, ktorý tu v minulosti odohral veľmi úspešný samostatný koncert. Kapela Mirai je zase jediným interpretom, ktorého si návštevníci festivalu zamilovali natoľko, že vystúpi už na treťom ročníku bezprostredne za sebou. Katka Knechtová tu vystúpi prvýkrát, rovnako aj výnimočný projekt Panoptiko so svojím nezabudnuteľným rockovým divadlom. V zozname účinkujúcich sú aj kapely Hex či Jelen, český pesničkár Pokáč, ale aj "slovenský Avicii" Mark Dann.



"Uplynulý ročník nielen nám, ale aj všetkým návštevníkom ukázal, že Cibula Fest jednoducho patrí do kalendára každého, kto miluje českú a slovenskú hudobnú scénu na open air festivaloch. Každý rok sa snažíme byť lepší a silnejší. Čaká nás menšie jubileum, preto sme pripravili atraktívny program, ktorý na žiadnom inom festivale s domácimi interpretmi nie je. Stále to však nie je všetko a máme ešte pripravených pár prekvapení," uviedol pre médiá organizátor festivalu Vladimír Chrenka.