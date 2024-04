Cibula Fest pridal do zoznamu účinkujúcich ďalšie kapely

Bratislava 15. apríla (TASR) - Cibula Fest si tento rok zapíše 15. ročník a polovičné okrúhle výročie oslávi naozaj vo veľkom štýle. Takýto silný ročník tu podľa všetkého ešte nebol a vďaka silnej koncentrácii toho najlepšieho, čo česká a slovenská hudobná scéna v súčasnosti ponúka, vypukne v termíne 18. - 20. júla v Holíči trojdňová narodeninová párty. TASR informoval PR manažér Dodo Mikláš.



Organizátori už od októbra postupne ohlasovali kapely, ktoré budú súčasťou osláv 15. narodenín festivalu. Na hlavnom pódiu sa počas troch dní vystriedajú také hviezdy ako kapela Kryštof s Richardom Krajčom, ktorá v tomto roku na Slovensku vystúpi iba na Cibula Feste, IMT Smile, Mirai, Michal David či ďalšie hviezdne mená. Aktuálne sa však program hlavného pódia uzatvára a okrem všetkých zatiaľ ohlásených pribudla ešte pätica interpretov.



"Aj keď sa mohlo zdať, že viac ako desiatka headlinerov na jeden festival je naozaj lákavá, my sme sa rozhodli našim stálym návštevníkom dopriať ešte viac ako poďakovanie za tých 15 rokov a veríme, že silný program k nám priláka aj nových. Preto tento rok vystúpia minimálne štyria headlineri každý deň. K už ohláseným kapelám aktuálne pridávame rockových kráľov z kapely Dymytry s novým frontmanom, populárnym Václavom Noidom Bártom, formáciu Peter Bič Project, Bystríka, kapelu Medial Banana a poprockovú formáciu Botox," hovorí organizátor festivalu Vladimír Chrenka.



Počas úvodného dňa festivalu, vo štvrtok 18. júla, vystúpi na hlavnom pódiu Denny Veselý, Botox, Jelen, Hex, Mirai, Kontrafakt a Hovada.sk. V piatok sa predstaví Poison Candy, Mark Dann, Bystrík, Katka Knechtová, Panoptiko, Kryštof, Dymytry a Dora.



Hlavný festivalový deň bude skutočne nabitý. Postupne sa na pódiu vystriedajú Dany Moment, Peter Bič Project, Pokáč, Walda Gang, Michal David, IMT Smile, Medial Banana, Karpina a festival ukončí oldies diskotéka.



Keďže sú už mená interpretov v jednotlivých dňoch známe, do predaja sa dostávajú aj jednodňové vstupenky v limitovaných edíciách 1000 kusov na každý deň.



"Každý ročník bol niečím výnimočný. Cibula Fest je jediným festivalom na Slovensku, ktorý za uplynulých 15 rokov svoje brány otvoril každý rok. Dokonca i v čase kultúrnych obmedzení, aj keď vtedy iba v menšom rozsahu. Takéto malé jubileum si zaslúži špeciálne veci a my ešte jednu špeciálnu vec chystáme, ktorú ohlásime neskôr," dodal Chrenka.