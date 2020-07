Čína vyšle na Mars sondu a prieskumné vozidlo zrejme už koncom júla

Peking 2. júla (TASR) - Čína vyšle na Mars svoje prvé robotické vozidlo pravdepodobne už koncom júla. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Vyslanie robotického vozidla na povrch červenej planéty v rámci misie s názvom Tchien-wen-1 je naplánované medzi 20. až 25. júlom. Pôjde zároveň o prvú čínsku medziplanetárnu misiu. Dátum štartu je naplánovaný tak, aby let k Marsu trval čo najkratšie, keďže Zem a Mars sa nachádzajú v pozícii vhodnej pre vesmírne lety iba raz za každých 26 mesiacov. Toto obdobie navyše trvá veľmi krátko.



Raketa nesúca robotické vozidlo podľa informácií vesmírneho strediska Si-čchang odštartuje z čínskeho ostrova Chaj-nan.



Misia Tchien-wen-1 sa tak uskutoční len krátko predtým, ako Spojené štáty vyšlú na Mars svoje piate vozidlo Peseverance. Jeho štart sa zrejme neuskutoční skôr ako 30. júla.



Všetky súčasti misie Tchien-wen-1 (sondu, pristávací modul a robotické vozidlo) do vesmíru vynesie raketa Dlhý pochod 5. K Marsu by sa mala dostať vo februári 2021.



Názov misie Tchien-wen-1 (v čínštine "Otázky nebesiam") je odvodený z názvu básne starej viac ako 2000 rokov, ktorú napísal Čchü Jüan, jeden z najväčších básnikov starovekej Číny.



Čína už podobnú vesmírnu misiu zahŕňajúcu vyslanie vlastného vozidla uskutočnila pred vyše rokom, keď sa jej ako prvej krajine podarilo v januári 2019 vyslať na odvrátenú stranu Mesiaca lunárne robotické vozidlo.



Misia na Mars je jedným z mnohých nových čínskych vesmírnych projektov. Patria medzi ne aj vyslanie taikonautov na Mesiac a vybudovanie vesmírnej stanice, ktoré Peking plánuje zrealizovať do roku 2022. Minulý utorok Čína úspešne vyslala na obežnú dráhu poslednú družicu pre svoj navigačný systém Pej-tou, ktorý predstavuje konkurenciu pre americký systém GPS.