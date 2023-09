Bratislava 17. septembra (TASR) - Cinema Day sa stáva tradíciou aj na Slovensku. Vo viacerých krajinách na celom svete už koncept dňa, keď kiná ponúkajú svoj program za mimoriadne zľavnené vstupné, už dobre poznajú. "U nás ho čaká druhý ročník a po minuloročnom decembri padol tohtoročný dátum na nedeľu 17. septembra," informuje TASR Peter Gašparík, PR manažér distribučnej spoločnosti Continental film.



Do celoslovenského podujatia sa zapojili mnohé kiná jednosálové i viacsálové. Počas Cinema Day si v nich budú môcť diváci pozrieť filmy za 3,90 eura. "Predpredaje naznačujú, že kiná budú praskať vo švíkoch. Tešiť sa môžete aj na filmy, ktoré na slovenské plátna prináša Continental film," avizuje distribučná spoločnosť.



Do pozornosti dáva napríklad komédiu Barbie, ktorá sa pýši titulom najnavštevovanejšieho filmu tohto roka. Fanúšikom komiksových veľkofilmov odporúča snímku Blue Beetle. Zaujímavý zážitok môže priniesť aj fantasy film Čarovná flauta, ktorý divákov zavedie do sveta známej Mozartovej opery.