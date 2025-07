Cinematik ukáže v hlavnej súťaži najlepšie vlaňajšie európske filmy

Bratislava 31. júla (TASR) - Najlepšie európske filmy uplynulého roka predstaví Medzinárodný filmový festival (MFF) Cinematik v Piešťanoch v hlavnej súťaži Meeting Point Europe. Organizátori avizujú, že jubilejný 20. ročník festivalu ponúkne svoju doteraz najkvalitnejšiu hlavnú súťaž, v ktorej uvádza najdôležitejšie európske filmy ostatných 12 mesiacov. „Desať výnimočných filmov a celkovo osem exkluzívnych slovenských premiér,“ spresňuje Peter Konečný, člen programového tímu festivalu, ktorý uvedie kinematografiu Nórska, Gruzínska, Nemecka, Francúzska, Španielska či Holandska.



Hlavná festivalová súťaž je podľa organizátorov zároveň veľkou prehliadkou ocenených filmov z Cannes, Benátok, Berlinale, Karlových Varov či zo San Sebastiánu. V súťažnej sekcii figuruje aj dráma gruzínskej režisérky Dey Kulumbegašvili Apríl. Film ovenčený Veľkou cenou poroty na vlaňajšom festivale v Benátkach je príbehom mladej lekárky, ktorá napriek ilegalite potratov v konzervatívnej krajine pomáha ženám vyriešiť ich neželané tehotenstvo.



Iný pohľad na ženskosť a jej úskalia prinesie festivalovému publiku snímka Škaredá sestra, hororová komédia nórskej filmárky Emilie Blichfeldt. „Ukazuje, do akých extrémov je jednotlivca schopná dotlačiť spoločnosť, v ktorej sa fyzická krása rovná úspechu,“ uvádza festival. V hlavnej súťaži má aj čiernobielu komediálnu drámu Hosť a ryba tretieho dňa (2024), v ktorej režisér Peter Hoogendoorn nastavuje zrkadlo realite rodinných vzťahov. Rozpráva o trojdennom stretnutí otca a dospelého syna, ktoré potvrdzuje, že najlepšie rodinné návštevy sú tie krátke. Film uviedol aj karlovarský festival, odkiaľ si jeho hlavný herecký predstaviteľ Ton Kas za svoj výkon odniesol Krištáľový glóbus.



V hlavnej súťaži piešťanského festivalu je aj držiteľ Zlatého medveďa z Berlinale - nórsky film Sny (réžia Dag Johan Haugerud). Jeho hlavnou hrdinkou je dospievajúce dievča, ktoré čelí nechcenému odhaleniu svojej prvej, platonickej lásky - k učiteľke.



Výber najlepších európskych titulov za ostatný rok zostavila veľká medzinárodná porota zložená zo 14 kritikov, ktorí s festivalom spolupracujú počas celého roka. Podľa Konečného ide o unikátny takto sústredený výber európskej kinematografie na Slovensku a diváci budú mať filmové zážitky na niekoľko mesiacov dopredu, keďže väčšina filmov z programu sa do bežných kín nedostane. „A to sa netýka len hlavnej súťažnej sekcie. Tohtoročný Cinematik uvedie celkovo okolo stovky špičkových filmov z viac ako 30 krajín,“ podčiarkuje Konečný.



Jubilejný 20. ročník MFF Cinematik sa uskutoční od 10. do 15. septembra. Okrem hlavnej súťaže hraných filmov sa stane aj dejiskom súťaže domácich dokumentárnych filmov Cinematik.doc a viacerých nesúťažných prehliadok a sprievodných podujatí.