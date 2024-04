Člen skupiny ABBA skomponoval džingle pre rádio klasickej hudby

Štokholm 30. apríla (TASR) - Člen legendárnej švédskej hudobnej skupiny ABBA Benny Andersson presedlal z populárnej na klasickú hudbu a pre rozhlasovú stanicu P2 zložil 37 krátkych melódií, ktoré sa budú používať vo vysielaní ako upútavky - tzv. džingle.



S ponukou zložiť krátke hudobné predely pre rozhlasovú stanicu vysielajúcu klasiku Andersson okamžite súhlasil, pretože chcel zistiť, či vie písať nielen piesňové hity, ale aj chytľavé znelky, uviedla agentúra DPA.



Melódie komponoval v spolupráci so Symfonickým orchestrom Švédskeho rozhlasu a on sám nahrával party pre klavír. Do vysielania ich zaradili od pondelka.



Skladateľ Benny Andersson sa tešil z celosvetovej slávy v 70. rokoch minulého storočia ako člen skupiny ABBA, ktorú tvoril spolu s Björnom Ulvaeusom, Agnethou Fältskogovou a Anni-Frid Lyngstadovou. Kapela je známa najmä vďaka hitom ako Dancing Queen, Mamma Mia či Waterloo.