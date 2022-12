Bratislava 23. decembra (TASR) - Členovia rodiny by sa mali spoločne dohodnúť na príchode zvieraťa. Platí to všeobecne, nielen počas Vianoc. Pre TASR to uviedla Kristína Devínska z občianskeho združenia Sloboda zvierat, ktoré prevádzkuje útulok na Poliankach v Bratislave.



Pes je podľa Devínskej fantastický spoločník, môže však nečakane ochorieť a bude potrebné mu pomôcť. Liečba sa môže vyšplhať na stovky eur, tá dlhodobá ešte vyššie. "Vieme to veľmi dobre, pretože psíky, ktoré prijímame počas roka do útulku, prichádzajú s rôznymi zdravotnými problémami. Náklady na ich liečbu pre nás predstavujú stále najvyššiu položku," skonštatovala.



Ľudia by mali myslieť aj na to, že pes sa môže dožiť 15 rokov. To je dlhodobý záväzok a platí to aj pre mačku. "Drobných domácich miláčikov, ako sú andulky, škrečky, morčatá či králiky, vnímajú mnohí ľudia stále ako akési cvičné alebo štartovné zvieratko. Stres či nepohodu však znášajú ešte horšie ako my," povedala Devínska. Preto radí, aby na Vianoce nerobili ľudia žiadne prekvapenia.



"Dnes sa dá povedať, že počas sviatkov prijímame do bratislavského útulku rovnaký počet zvierat ako počas roka," zhodnotila Devínska. Doplnila, že ide hlavne o psy opustené pôvodnými majiteľmi alebo aj o tie zanedbané a týrané. Príjem zvierat je podľa nej stále veľmi vysoký.



"Zabehnuté zvieratá vraciame späť pôvodným majiteľom. Ak sú označené čipom, vieme tak spraviť bezprostredne po tom, ako sa dostanú do útulku," poukázala Devínska. Dodala, že čipovanie mačiek nie je povinné, ale je veľmi účinné, pretože väčšina z nich sú "prirodzené tuláčky". V zimnom období pociťuje útulok najmä znížený záujem a adopcie.