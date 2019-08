Clintonová píše so svojou dcérou knihu o odvážnych ženách

Chelsea Clintonová zdôraznila, že v knihe dostali priestor ženy, ktoré verili, že svojou prácou a životmi zmenia svet k lepšiemu.

New York 7. augusta (TASR) - Hillary Clintonová pripravuje spoločne so svojou dcérou Chelsea knihu, ktorá bude poctou významným ženám - od francúzsko-poľskej vedkyne Marie Curie-Sklodowskej až po švédsku klimatickú aktivistku Gretu Thunbergovú.



Kniha odvážnych žien (The Book of Gutsy Women) vyjde 1. októbra tohto roku v newyorskom vydavateľstve Simon & Schuster. Pôjde o prvú knihu, ktorú bývalá americká prvá dáma, ministerka zahraničných vecí a prezidentská kandidátka napísala spoločne so svojou dcérou, informovala v utorok agentúra AP.



Publikácia bude obsahovať portréty vyše 100 žien vrátane saudskoarabskej aktivistky Manál Šarífovej, americkej komičky Ellen DeGeneresovej, nigérijskej spisovateľky Chimamandy Ngozi Adichieovej, či Shirley Chisholmovej, prvej Afroameričanky, ktorá bola zvolená do amerického Kongresu. Clintonové do knihy zaradia aj hrdinky z vlastnej rodiny či okruhu svojich priateľov, píše AP.



"Pre nás sú to všetko odvážne ženy - líderky s odvahou postaviť sa status quo, klásť ťažké otázky a splniť svoju úlohu," uviedla Hillary Clintonová. "Táto kniha je pokračovaním rozhovoru, ktorý s Chelsea vedieme, odkedy bola malým dievčaťom, a sme nadšené, že (teraz) do tohto rozhovoru môžeme pozvať aj ďalších," dodala.



Chelsea Clintonová zase zdôraznila, že v knihe dostali priestor ženy, ktoré verili, že svojou prácou a životmi zmenia svet k lepšiemu. "Dúfame, že čitatelia načerpajú z ich príbehov silu, akú sme načerpali my, pretože, ak nám história niečo ukázala, tak je to to, že na svete je potrebných viac odvážnych žien," dodala.