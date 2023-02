Clooney ako režisér nakrúti remake francúzskeho špionážneho seriálu

Paríž 7. februára (TASR) - Hollywoodska hviezda George Clooney bude režírovať remake francúzskeho špionážneho televízneho seriálu "Le Bureau des légendes" v angličtine. TASR správu prevzala z utorkového servisu tlačovej agentúry AFP.



Nová verzia seriálu sa bude volať "The Department". Jeho výroba sa začne v priebehu tohto roka. Americké médiá ho prirovnávajú k úspešnému seriálu "Homeland" (V mene vlasti), ktorý kombinuje prvky špionáže a geopolitiky.



"Tak ako 'Homeland' povýšil globálnu špionáž na novú úroveň, 'The Department' zavedie divákov ešte hlbšie do sveta intríg a úskokov s komplikovanými postavami, ktoré bojujú s vlastnými démonmi," uviedla americká televízna stanica Showtime.



"Le Bureau des légendes" bol pre francúzsku televíznu stanicu Canal+ obrovským medzinárodným hitom a predal sa do vyše 100 krajín. Ako realistický ho ocenila aj skutočná francúzska tajná služba DGSE (Generálne riaditeľstvo pre vonkajšiu bezpečnosť).



Pôvodný seriál má doteraz päť sérií (2015-2020) a spolu 50 častí. Vytvoril ho francúzsky režisér a scenárista Éric Rochant.



Clooney, dvojnásobný držiteľ Oscara, predtým režíroval seriály Unscripted a Hlava 22, aj celovečerné filmy Milujte svojho zabijaka (2002), Dobrú noc a veľa šťastia (2005), Deň zrady (2011), Pamiatkari (2014) či Polnočné nebo (2020).