Viete, čo symbolizovali oblátky, med a cesnak?

Humenné 24. decembra (TASR) – Neodmysliteľnou súčasťou štedrovečernej večere v slovenskej tradícii bez ohľadu na región sú oblátky, med a cesnak. Ako pre TASR povedala vedecká pracovníčka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied Katarína Popelková, symbolizujú "najdôležitejšie hodnoty", dobrotu, srdečnosť, zdravie a prosperitu. Med pobytom na štedrovečernom stole zároveň nadobudol "významné rituálne hodnoty".



Med, ktorého sa v slovanských oblastiach Európy dorábalo na začiatku nášho letopočtu oveľa viac ako v iných jej častiach, bol podľa Popelkovej slov nielen veľmi žiadanou potravinou, keďže slúžil ako sladidlo, ale i oceňovanou obchodnou komoditou. "V tradičnej roľníckej, predindustriálnej kultúre na Slovensku si med zachoval svoj význam, pretože sa mu pripisovala veľká hodnota, a hoci to bola bežná potravina, bežné sladidlo, vo chvíli, keď sa dostal do nejakých obradových súvislostí, napríklad na štedrovečerný stôl, jeho hodnota stúpala," vysvetlila s tým, že z rovnakého dôvodu sa na štedrovečerných stoloch našich predkov objavovala slama, ktorá mala symbolizovať bohatstvo nasledujúceho roka, či mak, aby bola v rodine všetkého hojnosť.



Keďže boli s medom spájané i liečiteľské a magické vlastnosti, v čase Vianoc mal i svoju rituálnu funkciu. Fungoval ako prostriedok, ktorým sa pri štedrovečernom stole rodina vítala. "V niektorých oblastiach Slovenska to bol muž, gazda, v niektorých oblastiach žena, robili ostatným členom rodiny krížik na čele prstom namočeným v mede. Z tohto medového krížika sa potom robili všelijaké veštby. Inde si členovia rodiny navzájom robili krížiky s tým, aby naďalej zostávali spolu a boli medzi nimi dobré vzťahy," priblížila Popelková. Rýchlo uschnutý či roztečený medový krížik mal napríklad symbolizovať skorú smrť svojho nositeľa.



Po ukončení vianočnej večere sa med, ktorý bol na štedrovečernom stole, nikdy nepoužíval ako bežný med. "Tým, že sa jeho hodnota znásobila použitím na stole, stal sa veľmi významným liečivom," dodala Popelková.



Liečivých účinkov medu, ktoré mohli pozorovať už naši predkovia, je podľa toxikológa a apiterapeuta Libora Marka hneď niekoľko. "Med, zvlášť takzvaný medicínsky, je známy svojou schopnosťou napomáhať procesu hojenia rán vrátane popálenín či dekubitov, svojou silnou antioxidačnou schopnosťou, dezinfekčnými účinkami a vďaka vysokému obsahu vitamínov v ňom tiež poskytuje úľavu pri respiračných ochoreniach či zmiernenie bolestí pri problémoch s trávením. A je tu ešte jeho schopnosť prospievať spánku," zhrnul pre TASR, pričom pripomenul, že dôležité pre zachovanie liečivých účinkov medu je jeho správne skladovanie na tmavom a chladnom mieste.