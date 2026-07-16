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Čo urobiť s vybitými batériami, aby ste nezaťažili prírodu
Plný šuplík vybitých batérií nájdeme asi v každej domácnosti.
Autor OTS
Bratislava 16. júla (OTS) - Ale kam s nimi, keď sa konečne rozhodneme ich vyhodiť? Pozrite sa, ako ich bezpečne a správne zlikvidovať.
Okrem ekologickej katastrofy však riskujete aj požiar. Najmä Li-ion batérie sú vysoko horľavé. Aj vybitá batéria si drží zvyškovú energiu a ak sa v odpade otrie o kus kovu, môže preskočiť iskra.
Ak máte batériu s mäkkým alebo napučaným obalom (napr. nafúknutá batéria z mobilu), obaľte ju naviac aj do bublinkovej fólie.
Obyčajné alkalické batérie (štandardné tužkové AA, AAA či 9V články) takúto špeciálnu ochranu nepotrebujú. Do momentu odovzdania ich doma skladujte v plastovej alebo sklenenej nádobe na suchom mieste bez priameho slnka. Kovové boxy nepoužívajte.
Obchod od vás musí vziať akékoľvek prenosné batérie (AA, AAA, gombíkové, z mobilu...), aj keď danú značku sám vôbec nepredáva, napríklad batérie Energizer, aj keď má v ponuke len Varta či Duracell.
Zberné dvory a miesta triedeného zberu komunálneho odpadu prijímajú batérie ako súčasť nebezpečného odpadu z domácností. Mnohé obce organizujú aj pravidelné zberné dni, kde môžete priniesť batérie spolu s iným problematickým odpadom. Školy, obecné úrady a komunitné centrá tiež často poskytujú zberné nádoby.
Poškodené, nafúknuté alebo tečúce batérie, najmä lítium-iónové, sú osobitnou kategóriou. Vyžadujú špeciálne balenie a nemôžu byť odovzdané bežnými spôsobmi. Kontaktujte výrobcu zariadenia alebo výrobcu batérie a postupujte podľa jeho pokynov.
Jedna tona použitých batérií obsahuje niekoľko kilogramov lítia, niklu alebo kadmia, teda materiály, ktoré by inak museli byť ťažené za obrovských environmentálnych nákladov. Recyklácia kovov je energeticky oveľa menej náročná ako ťažba nových a na rozdiel od plastov, kovy sa dajú recyklovať donekonečna bez straty kvality.
Aj známy výrobca batérií Varta aktívne podporuje tento cyklus a vo svojich produktoch, napríklad v radoch batérií Varta Recharge Accu Power využíva 21 % recyklovaných materiálov. Aj vďaka tomu sa stará batéria môže zmeniť na novú.
Správna recyklácia si vyžaduje len trochu zvyku. Začnite tým, že si doma vyhradíte jednu nádobu na vybité batérie. Keď bude plná, vezmite ju so sebou pri najbližšom výlete do supermarketu alebo predajne elektroniky.
Väčšina ľudí žije do niekoľkých kilometrov od niektorého zberného miesta. Stačí sa raz obzrieť okolo seba a pravdepodobne zistíte, že ste ho doteraz míňali každý týždeň bez toho, aby ste si to uvedomili.
Batéria vyhodená do koša je ako časovaná bombaBatérie obsahujú nebezpečné chemické prvky vrátane olova, kadmia, niklu či kobaltu. Ak sa batérie dostanú do zmesového odpadu a skončia na skládke, môže dôjsť k vážnej kontaminácii – jediný kus dokáže znehodnotiť meter kubický pôdy. Ak sa tieto látky dostanú do ekosystému, cez podzemné vody a pôdu môžu preniknúť až do potravinového reťazca.
Okrem ekologickej katastrofy však riskujete aj požiar. Najmä Li-ion batérie sú vysoko horľavé. Aj vybitá batéria si drží zvyškovú energiu a ak sa v odpade otrie o kus kovu, môže preskočiť iskra.
Ako batérie pripraviť na odovzdanieChráňte póly, aby nedošlo k skratu. Každú batériu vložte samostatne do priehľadného uzatvárateľného vrecúška alebo prelepte jej kladný (+) pól izolačkou či priehľadnou baliacou páskou. Papierová maskovacia páska nestačí, mohla by sa odlepiť.
Ak máte batériu s mäkkým alebo napučaným obalom (napr. nafúknutá batéria z mobilu), obaľte ju naviac aj do bublinkovej fólie.
Obyčajné alkalické batérie (štandardné tužkové AA, AAA či 9V články) takúto špeciálnu ochranu nepotrebujú. Do momentu odovzdania ich doma skladujte v plastovej alebo sklenenej nádobe na suchom mieste bez priameho slnka. Kovové boxy nepoužívajte.
Kam s vybitými batériamiMožností je viac, ako si väčšina ľudí myslí. Každá predajňa, ktorá predáva prenosné batérie, je podľa Zákona o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z.). povinná bezplatne zabezpečiť ich spätný odber. Do obchodu môžete prísť len s plným vrecúškom starých batérií a vyhodiť ich tam bez toho, aby ste si v predajni kúpili nové. Zberná nádoba býva najčastejšie umiestnená pri vchode alebo pri pokladniach.
Obchod od vás musí vziať akékoľvek prenosné batérie (AA, AAA, gombíkové, z mobilu...), aj keď danú značku sám vôbec nepredáva, napríklad batérie Energizer, aj keď má v ponuke len Varta či Duracell.
Zberné dvory a miesta triedeného zberu komunálneho odpadu prijímajú batérie ako súčasť nebezpečného odpadu z domácností. Mnohé obce organizujú aj pravidelné zberné dni, kde môžete priniesť batérie spolu s iným problematickým odpadom. Školy, obecné úrady a komunitné centrá tiež často poskytujú zberné nádoby.
Poškodené, nafúknuté alebo tečúce batérie, najmä lítium-iónové, sú osobitnou kategóriou. Vyžadujú špeciálne balenie a nemôžu byť odovzdané bežnými spôsobmi. Kontaktujte výrobcu zariadenia alebo výrobcu batérie a postupujte podľa jeho pokynov.
Čo sa s batériami deje po recyklácii?Z jednej správne odovzdanej batérie možno získať množstvo cenných materiálov na ďalšie použitie. Batérie sa v recyklačných závodoch triedia, drvia a melú. Z alkalických batérií sa získava grafit, zinok a mangán. Z lítiových komodity ako lítium a kobalt, ktoré sú dôležitými surovinami pre výrobu novej elektroniky a elektromobilov.
Jedna tona použitých batérií obsahuje niekoľko kilogramov lítia, niklu alebo kadmia, teda materiály, ktoré by inak museli byť ťažené za obrovských environmentálnych nákladov. Recyklácia kovov je energeticky oveľa menej náročná ako ťažba nových a na rozdiel od plastov, kovy sa dajú recyklovať donekonečna bez straty kvality.
Aj známy výrobca batérií Varta aktívne podporuje tento cyklus a vo svojich produktoch, napríklad v radoch batérií Varta Recharge Accu Power využíva 21 % recyklovaných materiálov. Aj vďaka tomu sa stará batéria môže zmeniť na novú.
Správna recyklácia si vyžaduje len trochu zvyku. Začnite tým, že si doma vyhradíte jednu nádobu na vybité batérie. Keď bude plná, vezmite ju so sebou pri najbližšom výlete do supermarketu alebo predajne elektroniky.
Väčšina ľudí žije do niekoľkých kilometrov od niektorého zberného miesta. Stačí sa raz obzrieť okolo seba a pravdepodobne zistíte, že ste ho doteraz míňali každý týždeň bez toho, aby ste si to uvedomili.