Čo vás čaká a neminie v septembri v kine

Bratislava 9. septembra (OTS) - Na čo sa môžete tešiť v Cinema City?September odštartujeme premiérou druhej časti romantického filmu After. Osudová láska Tessy a Hardina prejde divokým vývojom i zradou a čaká ju naozajstná skúška ohňom. Po nečakanom odhalení už ich život a vzťah nebude nikdy taký ako predtým. Fenomenálne prijatie knižnej série After sa prenieslo aj na veľké plátna a po úspešnom filme After: Bozk prichádza do kín pokračovanie s názvom After: Sľub. Na scenári tentokrát pracovala priamo autorka knižných predlôh Anna Toddová, čo fanúšikom sľubuje väčšiu vernosť knihám. After: Sľub tiež prináša odvážnejší príbeh plný vášne a sexuálneho napätia.Slušné dievča Tessa a tajomný rebel Hardin prepadli vzájomnej osudovej láske. Na ničom inom nezáleží a ani jeden z nich nemá čo stratiť. Až na to, že môžu stratiť jeden druhého, teda vlastne úplne všetko. A práve takéto nebezpečenstvo hrozí vo chvíli, keď sa Tessa dozvie o stávke, ktorá ich vzťahu predchádzala, a o jednom Hardinovom škaredom tajomstve z minulosti. Ako dopadne romanca Tessy a Hardina sa dozviete už v kinách Cinema City. Lístky si môžete kúpiť tu Nový dobrodružný rodinný film od štúdia Disney je remakom veľmi úspešného rovnomenného animovaného príbehu o odvážnej Mulan a jej ceste bojovníčky za uznaním a rešpektom v starovekej Číne.Keď čínsky cisár vydá nariadenie, že každý muž z rodiny musí odísť slúžiť do cisárskej armády na obranu krajiny pred bojovnými kočovníkmi zo severu, Hua Mulan, najstaršia dcéra váženého cisárskeho bojovníka, zaujíma miesto svojho chorého otca v cisárskej armáde. V prestrojení za muža prekonáva Mulan nástrahy na každom kroku svojej cesty a učí sa využívať svoju vnútornú silu a svoj skutočný potenciál. Táto epická cesta z nej robí nielen váženého a rešpektovaného bojovníka, ale vyslúži si aj rešpekt vďačného národa… a samozrejme aj jej hrdého otca. Ako dopadne tento epický príbeh sa dozviete už v kinách a film si môžete vychutnať aj v kinosálach 4DX a SUPERSCREEN. Lístky si môžete kúpiť tu Po dlhšom čase je tu opäť Ladies Movie Night. Každá žena si zaslúži dopriať deň, kedy môže zabudnúť na každodenné povinnosti a dopriať si oddych v spoločnosti kamarátok. Už 23.9. sa môžu ženy každého veku tešiť nielen na príjemnú atmosféru a program, ale aj na predpremiéru romantickej komédie Bábovky, ktorá popisuje súčasne partnerské a rodinné vzťahy, ukazuje zábavné a trefné situácie z každodenného života, ktoré predsa pozná a prežíva každý z nás. Lístky na Ladies Movie Night v Cinema City Eurovea si môžete kúpiť tu V katastrofickom thrilleri POSLEDNÝ ÚKRYT sa ľudstvo snaží prežiť a zachrániť sa pred ničivou kométou, ktorá sa nezadržateľne rúti k Zemi. John Garrity (Gerard Butler), jeho maneželka Allison (Morena Baccarin) a malý syn Nathan sa vydávajú na strastiplnú cestu, aby sa dostali na posledné bezpečné miesto na svete. Zo všetkých strán prichádzajú desivé správy o škodách, ktoré spôsobujú úlomky kométy. Tie fyzické však nie sú najhoršie – ľudí sa zmocňuje panika, prestávajú platiť základné princípy ľudskosti a všade vládne bezprávie. Šanca na záchranu sa zmenšuje každou minútou a nikto nechce pomáhať druhým, pretože v poslednom úkryte nie je dosť miesta pre všetkých. Na tento film sa môžete tešiť od 24.9. aj v kinosále 4DX.Okrem týchto pripravovaných noviniek si môžete v kinách Cinema City ešte stále pozrieť môžete pozrieť akčný veľkofilm TENET, v ktorom hlavnou zbraňou hrdinu akčného sci-fi spektáklu filmového vizionára Christophera Nolana je jediné slovo – TENET. Ak ste ešte nevideli akčný veľkofilm, v ktorom hlavnú úlohu hrá medzinárodná špionáž, cestovanie v čase a evolúcia si nesmiete dozaista nechať ujsť ani v kinosálach 4DX a SUPERSCREEN. Lístky si môžete kúpiť tu