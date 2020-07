Čo vás čaká a neminie vo filmovom svete v júli

Bratislava 10. júla (OTS) - Či už ste fanúšikom drámy, komédie, akčných filmov, rozprávok alebo dokumentárnych snímkov? Z júlovej kinovej ponuky si vyberie každý.Slovensko je hokejový národ. Dokumentárny film Hokejový sen zachytáva unikátnu atmosféru košického šampionátu prostredníctvom dvoch postáv, dvoch príbehov a dvoch hokejových generácií. Prvá dejová línia sa točí okolo legendárneho Ladislava Nagya, majstra sveta a najväčšej hrajúcej hviezdy HC Košice. Druhá je venovaná nádejnému mladému hokejistovi z východného Slovenska, 9-ročnému Jonášovi Pahulimu. Kým jeden si užíval prvé dotyky slávy a zlatú radosť v Göteborgu 2002, ten druhý vtedy ešte nebol na svete a kontakt s veľkým hokejom či slovenským úspechom nikdy nezažil. Hviezdny príbeh Laca Nagya je totiž jasným dôkazom, že uspieť môže aj obyčajný chlapec z východu. Hokejový sen sa bude premietať vo všetkých kinách Cinema City od 9. 7.Dokumentárny film MEKY rozpráva o úplnej oddanosti hudbe, o viere vo vlastnú cestu, ktorá bola často iná, než mu všetci odporúčali. O tom, ako sa dajú s eleganciou prekonávať veľké spoločenské revolúcie i životné zvraty. Dokumentárny film si môžete pozrieť vo všetkých kinách Cinema City od 16.7.Už od detstva riešia Shaggy Rogers, Fred Jones, Velma Dinkley a Daphne Blake záhady po celom svete so Shaggyho maznáčikom, Scoobym-Doo, ale ich najväčšia záhada ešte len príde, keď Blue Falcon najme Shaggyho a Scoobyho, aby zmaril úsilie Dicka Dastardlyho spôsobiť psiu apokalypsu. Rodínný film SCOOB! si môžete pozrieť od 23.7. vo všetkých kinách Cinema City.Traja mladí muži so zdravotným postihnutím (Grant Rosenmeyer, Hayden Szeto a Ravi Patel) utekajú od svojich až príliš starostlivých rodičov na výlet do bordelu v Montreale, kde poskytujú služby zákazníkom so špeciálnymi potrebami. Na túto cestu sa s nimi vyberie Sam (Gabourey Sidibe), zdravotná sestra, ktorá pomáha odviezť chlapcov za hranice, aby si splnili svoj sen a prišli o panictvo.Komédiu si môžete pozrieť od 23.7. vo všetkých kinách Cinema City.