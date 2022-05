Cobainovu gitaru z videoklipu Smells vydražili za 3,5 milióna libier

Washington 24. mája (TASR) - Za 3,5 milióna libier sa na aukcii predala elektrická gitara, ktorú mal v ikonickom videoklipe ku skladbe "Smells Like Teen Spirit" Kurt Cobain, frontman americkej grungeovej skupiny Nirvana.



TASR správu prevzala z pondelkového servisu stanice Sky News a denníka The Guardian.



Cobainova ľavoruká gitara značky Fender Mustang z roku 1969 vo farebnom odtieni Lake Placid Blue bola počas uplynulých 12 rokov vystavená v Múzeu populárnej kultúry (MoPOP) v Seattli.



Hudobný nástroj sa predal v nedeľňajšej dražbe aukčného domu Julien's Auctions so sídlom v kalifornskom Culver City. Gitaru získal americký podnikateľ Jim Irsay, majiteľ klubu amerického futbalu Indianapolis Colts.



Konečná cena výrazne prekročila pôvodný odhad, ktorý bol podľa expertov na úrovni zhruba 477.000 libier.



Cobain považoval túto gitaru za svoju obľúbenú.



V rozhovore pre hudobný magazín Guitar World z roku 1991 povedal: "Som ľavák, a nie je ľahké nájsť kvalitné ľavoruké gitary za rozumnú cenu, ale zo všetkých gitár na celom svete je Fender Mustang moja najobľúbenejšia gitara. Vlastnil som len dve z nich."



Skladba vrátane príslušného videoklipu sa stala jednou z najznámejších piesní všetkých čias. Objavila sa na druhom štúdiovom albume Nirvany "Nevermind", ktorý vyšiel v septembri 1991 a dostal sa na vrchol svetových rebríčkov. Predalo sa z neho 30 miliónov.



Predmetná gitara bola použitá aj pri nahrávaní ďalšej platne, "In Utero" z roku 1993, ako aj pri početných koncertoch skupiny.



Cobain, ktorý trpel depresiami a závislosťou od tvrdých drog, spáchal začiatkom apríla 1994 samovraždu. Hudobník sa zastrelil vo svojom dome v Seattli loveckou puškou; mal 27 rokov.



Časť výťažku z dražby pôjde pre nadáciu Kicking the Stigma, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o poruchách duševného zdravia.