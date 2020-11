Vieme, aké je slovo roka 2020

San Francisco 10. novembra (TASR) - Slovom roku 2020 sa podľa slovníka Collins English Dictionary stal "lockdown". Informovala o tom v utorok agentúra DPA s vysvetlením, že sa na tom zhodla skupina lexikografov a editorov tohto slovníka, ktorí študujú vývoj anglického jazyka.



Helen Newsteadová, konzultantka jazykového obsahu v Collins English Dictionary, uviedla, že lexikografi zaznamenali v roku 2020 viac ako 250.000 použití slova "lockdown", pričom v roku 2019 bolo takýchto prípadov len okolo 4000.



"Jazyk odráža svet okolo nás a v roku 2020 dominuje globálna pandémia," píše sa v Newsteadovej vyhlásení. Objasňuje v ňom, že jazykovedci "ako slovo roka vybrali 'lockdown', pretože sumarizuje skúsenosti zdieľané miliardami ľudí, ktorí museli kvôli obmedzovaniu šírenia koronavírusu (SARS-CoV-2) obmedziť svoj každodenný život".



V zozname desiatich "top slov" roku 2020 ich je až šesť spojených s koronakrízou: v zozname figuruje aj "coronavirus" (koronavírus), "self isolate" (samoizolácia; utiahnutie sa do karantény v prípade, že je obava, že sa človek nakazil chorobou COVID-19); "social distancing" (zachovávanie primeraného odstupu od ľudí); "key worker" (zamestnanec považovaný za dôležitého pre zabezpečenie fungovania štátu/spoločnosti); "furlough" (nútené voľno).



Do užšieho zoznamu slov roka 2020 vypracúvaného editormi slovníka Collins English Dictionary sa dostal aj termín "TikToker" - podľa definície ide o "osobu, ktorá pravidelne zdieľa alebo sa zobrazuje vo videách na sieti TikTok", aplikácii na zdieľanie videí.



V zozname je aj skratka BLM známa v súvislosti s hnutím Black Lives Matter, ktoré slovník Collins definuje ako "hnutie, ktoré bojuje proti rasovo motivovanému násiliu a útlaku". Slovník pripomína, že BLM sa začalo profilovať ešte v roku 2012 ako online platforma po zabití neozbrojeného tínedžera Trayvona Martina v USA. Veľmi často sa začalo používať po zabití Afroameričana Georgea Floyda policajtom, ku ktorému došlo koncom mája v meste Minneapolis.



V zozname je aj terním "mukbang" - ide o fenomén z Južnej Kórey, ktorý spočíva v tom, že človek sa natáča na video pri tom, ako sa doslova napcháva jedlom a popri tom ešte komunikuje so svojimi predplatiteľmi na sociálnych sieťach.



Posledné slovo, ktoré sa v zozname objaví, je "Megxit" - zloženina slov Meghan a exit inšpirovaná často používaným slovom brexit. V tomto prípade je použitá v súvislosti so stiahnutím sa princa Harryho a jeho manželky Meghan z britskej kráľovskej rodiny, ktoré spoločne oznámili v januári.